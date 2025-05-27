Ілон Маск розпочав тестування свого платіжного застосунку X Money

X Money, платіжний і банківський застосунок, про який Ілон Маск повідомив у 2022 році після придбання Twitter, розпочав бета-тестування

Ілон Маск написав, що тестування спочатку буде «бета-версією з дуже обмеженим доступом».

«Коли йдеться про заощадження людей, потрібно бути надзвичайно обережними», — написав він.

Підтвердження Маска з’явилося на тлі запланованого запуску X Money цього року, згідно з інформацією в акаунті X.

X активно працювала над отриманням декількох ліцензій для X Money в США, отримавши на момент публікації 41 таку ліцензію, згідно з даними Nationwide Multi-State Licensing System.

Деякі з перших публічних ознак планів Маска інтегрувати платежі в X датуються жовтнем 2022 року, коли Маск назвав своє придбання Twitter за $44 млрд «прискорювачем створення X — застосунку для всього».

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У 2023 році Twitter перейменувався на X, а генеральний директор Лінда Якарріно повідомила, що застосунок для соціальних мереж планує запропонувати «необмежену інтерактивність», підтримку різних медіаформатів, а також платежі та банківські послуги. На той час багато хто припускав, що платформа ймовірно підтримуватиме криптовалюти. За повідомленнями, запуск платіжної платформи очікувався в середині 2024 року.

Платформа, очевидно, набрала обертів після того, як у січні президент США Дональд Трамп призначив Маска головою Ініціативи з оптимізації робочої сили Департаменту урядової ефективності (DOGE).

Будучи активно залученим в адміністрацію через DOGE, Маск швидко отримав відсіч від американських чиновників, таких як сенаторка-демократка Елізабет Воррен, яка розкритикувала плани X щодо платіжної платформи.

«Маск втратив величезні гроші на X. Тому він має ідею перетворити X на велику платформу для заробляння грошей, де він отримає особисті фінансові дані всіх», — сказала Воррен.

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Джерело: CoinTelegraph.