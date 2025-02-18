Ілон Маск представив нову версію свого ШІ — Grok 3

Компанія Ілона Маска xAI випустила свою останню флагманську модель штучного інтелекту Grok 3 і представила нові можливості для iOS- і вебдодатків Grok

Grok, відповідь xAI на такі моделі, як GPT-4o від OpenAI і Gemini від Google, може аналізувати зображення і відповідати на питання, а також забезпечує роботу ряду функцій в соціальній мережі Маска X. Grok 3, який розроблявся протягом декількох місяців, був оптимістично запланований до випуску в 2024 році, але не встиг до цього терміну.

Для навчання Grok 3 xAI використовує величезний центр обробки даних в Мемфісі, що містить близько 200 000 графічних процесорів. У пості на X Маск стверджував, що Grok 3 був розроблений з «10-кратною» більшою обчислювальною потужністю, ніж його попередник Grok 2, з використанням розширеного набору навчальних даних, який нібито включає в себе матеріали судових справ.

«Grok 3 на порядок потужніший за Grok 2, — сказав Маск під час прямої трансляції презентації. — Це максимально орієнтований на пошук правди штучний інтелект, навіть якщо ця правда іноді йде врозріз з тим, що є політкоректним».

Якщо точніше, Grok 3 — це сімейство моделей. Зменшена версія Grok 3, Grok 3 mini, відповідає на запитання швидше, але ціною певної втрати точності. Ще не всі моделі та відповідні функції Grok 3 доступні (деякі з них у бета-версії), але їх почали розгортати 17 лютого.

xAI стверджує, що Grok 3 перевершує GPT-4o в таких бенчмарках, як AIME (який оцінює роботу моделі на вибірці математичних питань) і GPQA (який оцінює моделі, використовуючи задачі з фізики, біології та хімії рівня доктора філософії). За даними xAI, рання версія Grok 3 також отримала високі бали в Chatbot Arena — краудсорсинговому тесті, в якому різні моделі штучного інтелекту змагаються між собою, а користувачі голосують за найкращі відповіді.

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Дві моделі нового сімейства Grok 3, Grok 3 Reasoning і Grok 3 mini Reasoning, можуть ретельно «обмірковувати» проблеми, подібно до таких «міркуючих» моделей, як o3-mini від OpenAI і R1 китайської компанії DeepSeek. Міркувальні моделі намагаються перевірити себе, перш ніж видавати результати, що допомагає їм уникнути деяких пасток, які зазвичай підстерігають ШІ.

xAI стверджує, що Grok 3 Reasoning перевершує найкращу версію o3-mini — o3-mini-high — у кількох популярних тестах, включно з новим математичним тестом AIME 2025.

Доступ до цих моделей міркувань можна отримати через додаток Grok. Користувачі можуть попросити Grok 3 «подумати» або — для більш складних запитів — використати режим «великого мозку» для міркувань, який використовує додаткові обчислення. xAI описує моделі міркувань як такі, що найкраще підходять для питань з математики, природничих наук та програмування.

Маск сказав, що деякі «думки» моделей міркувань приховані в додатку Grok, щоб запобігти дистиляції — методу, який використовується розробниками моделей ШІ для вилучення знань з інших моделей.

Передплатники рівня Premium+ ($50 на місяць) отримають доступ до Grok 3 першими, а інші функції будуть доступні за новим планом, який xAI називає SuperGrok. За ціною $30 на місяць або $300 на рік (якщо вірити витокам), SuperGrok розблоковує додаткові міркування і запити DeepSearch, а також додає необмежену генерацію зображень.

За словами Маска, в майбутньому — приблизно через тиждень — додаток Grok отримає «голосовий режим», який дасть моделям Grok синтезований голос.

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Джерело: TechCrunch.