Ілон Маск хоче купити OpenAI: за скільки

Ілон Маск очолив групу інвесторів, які запропонували купити OpenAI, материнську компанію ChatGPT, за $97,4 млрд

Ілон Маск уже тривалий час конфліктує з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом і подав низку позовів проти компанії та її керівництва. Він стверджує, що OpenAI, яка спочатку позиціонувалася як благодійна організація, порушила свої засадничі принципи, зосередившись на отриманні прибутку від розроблених ШІ-інструментів.

Хоча OpenAI управляється некомерційною організацією, вона контролює OpenAI LP — комерційну компанію, яка діє в межах складнішої корпоративної структури. За кілька років ця компанія досягла оцінки близько $100 млрд, а Альтман став ключовою фігурою у реалізації цієї стратегії та зростанні OpenAI.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Маск розглядає можливість масштабних інвестицій у компанію-конкурента OpenAI, що може дати йому мажоритарний контроль у сфері штучного інтелекту, де вже працює його власна компанія X.AI.

«Якщо Сем Альтман і нинішня рада директорів OpenAI, Inc. мають намір стати повністю комерційною корпорацією, життєво важливо, щоб благодійна організація отримала справедливу компенсацію за те, що її керівництво забирає у неї: контроль над найбільш трансформаційною технологією нашого часу», — сказав Марк Тоберофф, адвокат, який представляє інвесторів.

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У відповідь на це Альтман написав у своєму пості на X: «Ні, дякую, але ми купимо Twitter за $9,74 млрд, якщо ви хочете».

Маск, який став співзасновником OpenAI у 2015 році, відтоді залишив компанію через суперечку, пов’язану з переходом на комерційну структуру.

OpenAI була заснована, оскільки її творці вважали, що штучний загальний інтелект, або ШІ, становить серйозну загрозу для людства. Компанія створила наглядову раду для перевірки будь-якого продукту, створеного компанією, а код її продуктів був оприлюднений.

Проте компанія з такими великими спонсорами, як Microsoft і венчурна фірма Thrive Capital, зобов’язана розвивати свій бізнес і заробляти гроші. Інвестори хочуть бути впевненими, що вони отримують віддачу від вкладених коштів.

Це могло спонукати Альтмана підштовхнути комерційну компанію до швидших інновацій та виходу на ринок з ранніми продуктами.

Маск уперше подав до суду на OpenAI у червні 2024 року, але відкликав позов після публікації компанією листів, де він визнавав необхідність великих доходів для фінансування ШІ, що суперечило його звинуваченням. У серпні 2024 року Маск подав новий позов, звинувативши OpenAI в гонитві за «штучним загальним інтелектом» заради прибутку та рекеті. OpenAI у відповідь заявив, що Маск заздрить через свою відстороненість від стартапу після невдалої спроби продати його Tesla у 2018 році.

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Джерело: CNN.