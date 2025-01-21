Ілон Маск розглядає можливість купівлі Intel

Ілон Маск став потенційним покупцем Intel, залучивши Qualcomm та Global Foundries до цієї угоди

Це чутки, але Ілон Маск може бути потенційно причетний до придбання Intel, оскільки у звіті SemiAccurate згадується, що він є зацікавленим покупцем

Маск починає придивлятися до придбання Intel, згідно з SemiAccurate. Зовсім недавно стало відомо про те, що ймовірність викупу Intel становить 90%. У звіті компанії SemiAccurate згадувалося ім’я Ілона Маска, який брав участь у переговорах. Крім того, Ділан Пател, відомий аналітик, опублікував цікаве повідомлення в мережі X, яке ще раз підтвердило присутність Ілона в переговорах.

Якщо поглянути на сагу про викуп Intel, то видно, як з’являються такі потенційні покупці, як Qualcomm, ARM і навіть AMD, але останні чутки виглядають більш серйозними, ніж будь-коли, оскільки з приходом адміністрації Трампа з’явилося більше надії на Intel. SemiAnalysis стверджує, що ведуться певні переговори за участю Ілона Маска, напівпровідникової компанії Global Foundries та виробника мікросхем Qualcomm. Всі ці сторони потенційно обговорюють поглинання Intel разом з кількома іншими аспектами.

Цікаво, що аналітик Citibank Крістофер Дейнелі також обговорив чутки про «Intel-Маск», і ось що він сказав: «Ми розглядаємо це як поганий результат для Intel, якщо тільки вона не зможе найняти генерального директора, який вийде з бізнесу виробництва».

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Участь Ілона в переговорах, безсумнівно, має величезне значення для Intel як для бізнесу, враховуючи, наскільки великий вплив він матиме на поглинання. Хоча існує невизначеність щодо того, наскільки велику роль відіграватиме Ілон у цій угоді, цілком ймовірно, що він може використати свої фінансові ресурси з користю, перетворивши Intel на щось зовсім інше і, можливо, революційне. Хоча поки що до цих чуток слід ставитися з обережністю, їх не можна повністю виключати, враховуючи, що Маск схильний дивувати.

Інвестори вже позитивно відреагували на цю новину: акції Intel зросли майже на 10 відсотків. Можна з упевненістю сказати, що з приходом адміністрації Дональда Трампа Intel та деякі інші компанії, орієнтовані на США, матимуть чудові часи.

Нагадаємо, що Neuralink Ілона Маска вживила мозковий чип третьому пацієнту. Компанія планує провести ще від 20 до 30 імплантацій у 2025 році, заявив Ілон Маск.

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Джерело: wccftech.