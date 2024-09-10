Корпорація Intel може розділитися на 2 компанії: що сталося

Корпорація Intel працює з інвестиційними банкірами, щоб допомогти пережити найскладніший період у своїй 56-річній історії

Компанія обговорює різні сценарії, в тому числі поділ своїх підрозділів, що займаються розробкою і виробництвом продукції на 2 компанії, а також питання про те, які проєкти можуть бути згорнуті.

Ця новина призвела до зростання акцій Intel на 9,5% до $22,04, що стало найбільшим одноденним приростом з жовтня 2022 року.

Morgan Stanley та Goldman Sachs Group Inc., давні банкіри Intel, надають консультації щодо можливостей, які також можуть включати потенційне злиття та поглинання. Обговорення стали ще більш актуальними після того, як компанія опублікувала похмурий звіт про прибутки, що призвело до падіння акцій до найнижчого рівня з 2013 року.

Очікується, що різні варіанти будуть представлені на засіданні ради директорів у вересні.

Ніяких серйозних кроків не очікується, і обговорення все ще перебувають на ранніх стадіях, попередили представники компанії.

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Потенційне відокремлення або продаж підрозділу Intel, який займається виробництвом мікросхем для зовнішніх замовників, стало б великим кроком. Але більш імовірно, що Intel зробить менш драматичний крок, перш ніж досягне цієї мети, наприклад, призупинить деякі свої плани з розширення, вважають експерти. Компанія вже уклала угоди про проєктне фінансування з Brookfield Infrastructure Partners і Apollo Global Management.

«Очікуйте великих скорочень капітальних витрат від Intel протягом наступних 12 місяців, — сказав Амір Анварзаде, ринковий стратег Asymmetric Advisors. — Модель Intel фактично зламана. Вона бореться з вогнем на багатьох фронтах».

Але найбільшим клієнтом мережі Intel все ще залишається Intel. Доки бізнес не матиме більше зовнішніх клієнтів, він зазнаватиме фінансових труднощів. Компанія повідомила про операційні збитки в розмірі $2,8 млрд в останньому кварталі і зараз знаходиться на шляху до того, щоб мати гірший рік, ніж прогнозувалося.

З ринковою вартістю $86 млрд, Intel випала з топ-10 найбільших виробників мікросхем у світі.

Нагадаємо, що компанію Google можуть примусово розділити. Міністерство юстиції США розглядає можливість розділити компанію Google, що належить Alphabet Inc., після того, як суд визнав, що компанія монополізувала ринок онлайн-пошуку.

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За матеріалами: Bloomberg.