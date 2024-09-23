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Qualcomm хоче придбати компанію Intel: подробиці

23.09.2024 11:40
Ольга Деркач
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Виробник мікросхем Qualcomm звернувся до свого конкурента Intel щодо можливості придбання гіганта Кремнієвої долини, який переживає кризу

Qualcomm хоче придбати компанію Intel: подробиці

Qualcomm хоче придбати компанію Intel: подробиці Фото: freepik.com

Про це повідомили двоє людей, знайомих з цим питанням, які побажали залишитися анонімними, оскільки переговори були конфіденційними.

За словами одного з співрозмовників, Qualcomm ще не зробив офіційної пропозиції Intel, і перешкоди для укладення угоди залишаються серйозними. Будь-яка угода, ймовірно, приверне значну увагу регуляторних органів, враховуючи гігантський розмір і важливість обох компаній-виробників мікросхем для національної безпеки. Невідомо, чи дозволять регулятори компанії Qualcomm купити Intel без придбання її виробничого бізнесу, що перебуває у скрутному становищі, і так само незрозуміло, чи захоче Qualcomm взятися за цю складну справу.

Угода також буде дорого коштувати. Ринкова капіталізація Intel, акції якої за останній рік впали майже на 40%, становить $93 млрд. Ринкова вартість Qualcomm, акції якої зросли на 55% відсотків, становить $169 млрд.

Те, що будь-який конкурент з виробництва мікросхем розгляне можливість купити Intel, було б немислимо ще десять років тому. Але роки управлінських проблем і побоювань щодо технологічного переходу послабили те, що колись було однією з найпотужніших компаній Кремнієвої долини.

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Intel упустила можливість продавати чіпи для мобільних телефонів і не змогла скористатися бумом штучного інтелекту, а її конкурент Nvidia тепер домінує на ринку завдяки спеціалізованим чіпам, що використовуються в центрах обробки даних. Виробництво мікросхем Intel, яке колись було найсучаснішим, також втратило технологічну перевагу перед тайванською компанією Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

На відміну від Intel, Qualcomm ніколи не мала власних заводів — дорогого бізнесу, якого більшість розробників чіпів уникають. Тож, схоже, що Qualcomm більш зацікавлена в операціях Intel з розробки чіпів, а також в її широкому досвіді в програмному забезпеченні для ПК і каналах продажу цих систем, вважає Патрік Літтл, колишній керівник Qualcomm, який зараз є головним виконавчим директором стартапу SiFive.

«Це речі, до яких Qualcomm повинна була б дозріти самостійно з часом, — сказав Літтл. — Якби вони працювали з Intel або якимось чином мали частину Intel, це могло б прискорити цю частину їхньої стратегії».

Будь-яка спроба купити Intel, швидше за все, зіткнеться з жорсткою антимонопольною перевіркою і буде ретельно вивчатися з міркувань національної безпеки, оскільки її проектні та виробничі операції важливі для оборонних застосувань і загальної конкурентоспроможності США в галузі напівпровідників.

Нагадаємо, що корпорація Intel може розділитися на 2 компанії. Компанія обговорює різні сценарії, в тому числі поділ своїх підрозділів, що займаються розробкою і виробництвом продукції на 2 компанії, а також питання про те, які проєкти можуть бути згорнуті.

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За матеріалами: The New York Times.

Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнологіїIntel
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