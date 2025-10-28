Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

Цього року PaySpace Magazine відзначає особливу подію — старт ювілейної, десятої Премії PSM Awards 2025. Уже десять років ми висвітлюємо розвиток українського фінтеху і e-commerce, розповідаємо історії компаній, стартапів та експертів, які формують обличчя галузі, та відзначаємо найкращих.
За цей час ринок еволюціонував, здолав безліч викликів і кризових моментів, зріс, став зрілою спільнотою професіоналів і задав власні стандарти якості та лідерства. Саме тому десята церемонія — це не просто нагорода, а символ сталості, досвіду та сили українського фінтеху
Десять років історії
Всеукраїнський щорічний конкурс PSM AWARDS стартував у 2016 році з метою визначити лідерів ринку FinTech та e-commerce.
З того часу Премія стала справжнім знаком якості на фінтех-ринку України. Особливо важливим це стало під час повномасштабної війни, адже лідери галузі не лише впроваджують інновації, а й підтримують мільйони українців, забезпечують стабільність фінансового ринку та зміцнюють стійкість держави.
За цей час PSM Awards об’єднала тисячі експертів, сотні компаній і мільйони голосів користувачів. Ми бачили, як стартапи ставали лідерами, а ідеї — реальними продуктами, що змінюють життя мільйонів українців. І саме в ювілейний рік ми хочемо сказати головне: ринок не просто живе — він активно розвивається.
Етапи проведення PaySpace Magazine Awards 2025
- Подання заявок — з 27.10.2025 по 21.11.2025
- Відкрите інтернет-голосування — з 24.11.2025 по 26.01.2026
- Підведення підсумків і оголошення переможців — лютий 2026 року
Номінації PSM Awards 2025
- FinTech Х: Легенди індустрії
- Найкраще рішення для прийому платежів офлайн
- Найкраще Fintech-рішення для благодійності
- Найкращий банк для ФОП
- Найкраща програма лояльності
- Найкращий маркетплейс
- Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів
- Експерт року у FinTech
- Найкращий кредитний продукт для бізнесу
- Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб
- Найкращий FinTech стартап
- Найкращий TechFin-проєкт
- Найкращий банк-еквайр
- Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів
- Найкращий процесинг
- Найкращий сервіс для онлайн-платежів
- Найкращий сервіс для мікрокредитування
- Найкращий цифровий банк
- Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках
- Найкраще SaaS-рішення у Fintech
- Найкращий КСВ-проєкт
- Найкращий інфраструктурний провайдер
- Найкращий проєкт з кібербезпеки у Fintech
- Найкраща колаборація у FinTech
PSM Awards 2025 — це платформа для діалогу між бізнесом, державою, технологічними командами та користувачами. Приєднуйтесь до історії PSM Awards 2025 — долучайтесь до спільноти, що визначає майбутнє фінтеху в Україні.
Щоб прийняти участь, бажаючі мають подати заявку.
Для цього потрібно:
- перейти на сайт Премії;
- перейти у розділ «Номінації»;
- натиснути кнопку «Взяти участь»;
- зареєструватися/увійти в особистий кабінет, заповнити всі поля, додати лого компанії або картинку продукту;
- відправити заявку.
Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте пропозиції по співпраці? Звертайтеся на пошту olexandr.denysiuk@psm7.com
Нагадаємо, що на минулорічній Премії PSM Awards 2024 було визначено 72 переможця у 24 номінаціях. Як відбувалося нагородження можна переглянути за посиланням.
