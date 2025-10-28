close-btn
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

28.10.2025 15:50
Микола Деркач
Цього року PaySpace Magazine відзначає особливу подію — старт ювілейної, десятої Премії PSM Awards 2025. Уже десять років ми висвітлюємо розвиток українського фінтеху і e-commerce, розповідаємо історії компаній, стартапів та експертів, які формують обличчя галузі, та відзначаємо найкращих.

За цей час ринок еволюціонував, здолав безліч викликів і кризових моментів, зріс, став зрілою спільнотою професіоналів і задав власні стандарти якості та лідерства. Саме тому десята церемонія — це не просто нагорода, а символ сталості, досвіду та сили українського фінтеху

Десять років історії

Всеукраїнський щорічний конкурс PSM AWARDS стартував у 2016 році з метою визначити лідерів ринку FinTech та e-commerce.

З того часу Премія стала справжнім знаком якості на фінтех-ринку України. Особливо важливим це стало під час повномасштабної війни, адже лідери галузі не лише впроваджують інновації, а й підтримують мільйони українців, забезпечують стабільність фінансового ринку та зміцнюють стійкість держави.

За цей час PSM Awards об’єднала тисячі експертів, сотні компаній і мільйони голосів користувачів. Ми бачили, як стартапи ставали лідерами, а ідеї — реальними продуктами, що змінюють життя мільйонів українців. І саме в ювілейний рік ми хочемо сказати головне: ринок не просто живе — він активно розвивається.

Етапи проведення PaySpace Magazine Awards 2025

  • Подання заявок — з 27.10.2025 по 21.11.2025
  • Відкрите інтернет-голосування — з 24.11.2025 по 26.01.2026
  • Підведення підсумків і оголошення переможців — лютий 2026 року

Номінації PSM Awards 2025

  • FinTech Х: Легенди індустрії
  • Найкраще рішення для прийому платежів офлайн
  • Найкраще Fintech-рішення для благодійності
  • Найкращий банк для ФОП
  • Найкраща програма лояльності
  • Найкращий маркетплейс
  • Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів
  • Експерт року у FinTech
  • Найкращий кредитний продукт для бізнесу
  • Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб
  • Найкращий FinTech стартап
  • Найкращий TechFin-проєкт
  • Найкращий банк-еквайр
  • Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів
  • Найкращий процесинг
  • Найкращий сервіс для онлайн-платежів
  • Найкращий сервіс для мікрокредитування
  • Найкращий цифровий банк
  • Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках
  • Найкраще SaaS-рішення у Fintech
  • Найкращий КСВ-проєкт
  • Найкращий інфраструктурний провайдер
  • Найкращий проєкт з кібербезпеки у Fintech
  • Найкраща колаборація у FinTech

PSM Awards 2025 — це платформа для діалогу між бізнесом, державою, технологічними командами та користувачами. Приєднуйтесь до історії PSM Awards 2025 — долучайтесь до спільноти, що визначає майбутнє фінтеху в Україні.

Щоб прийняти участь, бажаючі мають подати заявку.

Для цього потрібно:

  • перейти на сайт Премії;
  • перейти у розділ «Номінації»;
  • натиснути кнопку «Взяти участь»;
  • зареєструватися/увійти в особистий кабінет, заповнити всі поля, додати лого компанії або картинку продукту;
  • відправити заявку.

Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте пропозиції по співпраці? Звертайтеся на пошту olexandr.denysiuk@psm7.com

Нагадаємо, що на минулорічній Премії PSM Awards 2024 було визначено 72 переможця у 24 номінаціях. Як відбувалося нагородження можна переглянути за посиланням.

