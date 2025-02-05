close-btn
PaySpaceMagazine

Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії

05.02.2025 17:22
Микола Деркач
Рекомендуємо
ТОП статей
Читати росiйською

У п’ятницю, 31 січня 2025 року, у Києві відбулася церемонія нагородження переможців щорічної fintech-Премії PaySpace Magazine Awards 2024. Розповідаємо, як це було

PSM Awards 2024

Проходив захід у Premier Palace Hotel у Києві, почався о 18:00 з хвилини мовчання на честь захисників і захисниць України.

PSM Awards 2024

Ведучими заходу були чарівна Лідія Єременко та харизматичний Олексій Ананов.

PSM Awards 2024

Цього року в PSM Awards 2024 — 72 переможця у 24 номінаціях. Їх оголошували у п’ять етапів.

PSM Awards 2024

Справжньою родзинкою Події стала «пекельна» панельна дискусія «Майбутнє українського фінтеху». Серед її учасників були:

  • Олексій Миропольський, комерційний директор RozetkaPay;
  • Гела Слюсарчук, CBDO PSP Platon;
  • Олексій Рубан, CIO NovaPay;
  • Тетяна Матійко, директорка департаменту транзакційного бізнесу ПУМБ;
  • Maрія Васильєва, Chief Marketing Officer компанії Avans Credit.

Модератором дискусії був Олександр Карпов, директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄМА.

PSM Awards 2024

Окрім цікавих дискусій та промов, неймовірну атмосферу також створювала жива музика. Зокрема, на сцені виступав відомий артист України Ілля Грішний.

PSM Awards 2024

Марія Горобець, керівниця служби комунікацій ПУМБ, зазначила:

«У нинішній непростий час важливо продовжувати розвиток інноваційних рішень у сфері фінтеху та спільно із учасникам ринку оцінювати прогрес. Саме щорічна премія PSM Awards дає змогу «звірити годинники» та заявити про амбіції, адже саме завдяки здоровій конкуренції народжуються кращі проєкти, продукти та рішення для наших клієнтів. Для ПУМБ у цьому партнерстві важливо підтримати експертну спільноту та долучитися до розвитку українського фінтеху. Ми вдячні організаторам за незмінно високий рівень проведеної церемонії нагородження і очікуємо наступних зустрічей».

PSM Awards 2024

Цьогорічна церемонія PSM Awards 2024 вкотре підтвердила: український фінтех — це про динаміку, інновації та прагнення до нових вершин. Захід став майданчиком для натхнення, нетворкінгу та обміну ідеями між експертами, підприємцями та ентузіастами фінансових технологій.

PSM Awards 2024

Нагадаємо, що перший захід відбувся у 2016 році. Відтоді PSM Awards проходить щороку, визначаючи найкращі компанії та експертів на ринку фінансових технологій України. Сьогодні ж, навіть у ці непрості часи, Премія підкреслює, що український фінтех не зупиняється і продовжує рухатися вперед!

Організатори заходу, зліва направо: Ірина Білоцерковець, керівниця проєкту PaySpace Magazine, Олександр Денисюк, Мanaging partner, Анна Алтухова, головна редакторка PSM.

Організатори заходу, зліва направо: Ірина Білоцерковець, керівниця проєкту PaySpace Magazine, Олександр Денисюк, Мanaging partner, Анна Алтухова, головна редакторка PSM.

PSM Awards 2024

Ознайомтеся з іншими матеріалами:

PaySpace Magazine Awards 2023: згадаємо, як це було

Оголошено переможців фінтех-Премії PaySpace Magazine Awards 2023

У Вільнюсі пройде фінтех форум Baltic Payment Forum 2025

Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодії
google news
Новини по темі
Diia.City United проведе ряд заходів «ОдноРік», об’єднавши технологічну спільноту України 04.02.2025

Diia.City United проведе ряд заходів «ОдноРік», об’єднавши технологічну спільноту України
5 березня у Литві відбудеться Baltic Payment Forum 2025 21.01.2025

5 березня у Литві відбудеться Baltic Payment Forum 2025
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни 17.12.2024

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
Як цифровізація трансформує бізнес в Україні: інтерв’ю з учасниками V Форуму «Бізнес без паперу» 16.12.2024

Як цифровізація трансформує бізнес в Україні: інтерв’ю з учасниками V Форуму «Бізнес без паперу»
«Навігатори інновацій 2.0»: у Києві відбулася конференція, присвячена впровадженню інновацій у бізнес 11.12.2024

«Навігатори інновацій 2.0»: у Києві відбулася конференція, присвячена впровадженню інновацій у бізнес
Як успішно продавати на Amazon, Ebay та Etsy у 2025 році: Q&A-сесія від Netpeak 05.12.2024

Як успішно продавати на Amazon, Ebay та Etsy у 2025 році: Q&A-сесія від Netpeak
Вибір редакції
Всі
Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії
ТОП статей 05.02.2025

Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії

 Оголошено переможців фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2024
ТОП статей 03.02.2025

Оголошено переможців фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2024
Останні новини
Сьогодні  20:00

У Дії анонсували нову послугу для бізнесу

 Сьогодні  19:00

НБУ презентував монету до Дня закоханих

 Сьогодні  18:00

Всі українські мобільні оператори впровадили технології VoLTE та VoWiFi

 Сьогодні  17:22

Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії

 Сьогодні  16:00

Як змінилися ціни на нерухомість в Україні у січні 2025

 Сьогодні  15:00

USF та BeFounder запустили акселераційну програму для стартапів

 Сьогодні  14:00

Клієнти Райффайзен Банку в Росії спонсорують війну — Bloomberg

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber