Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії

У п’ятницю, 31 січня 2025 року, у Києві відбулася церемонія нагородження переможців щорічної fintech-Премії PaySpace Magazine Awards 2024. Розповідаємо, як це було

Проходив захід у Premier Palace Hotel у Києві, почався о 18:00 з хвилини мовчання на честь захисників і захисниць України.

Ведучими заходу були чарівна Лідія Єременко та харизматичний Олексій Ананов.

Цього року в PSM Awards 2024 — 72 переможця у 24 номінаціях. Їх оголошували у п’ять етапів.

Справжньою родзинкою Події стала «пекельна» панельна дискусія «Майбутнє українського фінтеху». Серед її учасників були:

Олексій Миропольський, комерційний директор RozetkaPay;

Гела Слюсарчук, CBDO PSP Platon;

Олексій Рубан, CIO NovaPay;

Тетяна Матійко, директорка департаменту транзакційного бізнесу ПУМБ;

Maрія Васильєва, Chief Marketing Officer компанії Avans Credit.

Модератором дискусії був Олександр Карпов, директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄМА.

Окрім цікавих дискусій та промов, неймовірну атмосферу також створювала жива музика. Зокрема, на сцені виступав відомий артист України Ілля Грішний.

Марія Горобець, керівниця служби комунікацій ПУМБ, зазначила:

«У нинішній непростий час важливо продовжувати розвиток інноваційних рішень у сфері фінтеху та спільно із учасникам ринку оцінювати прогрес. Саме щорічна премія PSM Awards дає змогу «звірити годинники» та заявити про амбіції, адже саме завдяки здоровій конкуренції народжуються кращі проєкти, продукти та рішення для наших клієнтів. Для ПУМБ у цьому партнерстві важливо підтримати експертну спільноту та долучитися до розвитку українського фінтеху. Ми вдячні організаторам за незмінно високий рівень проведеної церемонії нагородження і очікуємо наступних зустрічей».

Цьогорічна церемонія PSM Awards 2024 вкотре підтвердила: український фінтех — це про динаміку, інновації та прагнення до нових вершин. Захід став майданчиком для натхнення, нетворкінгу та обміну ідеями між експертами, підприємцями та ентузіастами фінансових технологій.

Нагадаємо, що перший захід відбувся у 2016 році. Відтоді PSM Awards проходить щороку, визначаючи найкращі компанії та експертів на ринку фінансових технологій України. Сьогодні ж, навіть у ці непрості часи, Премія підкреслює, що український фінтех не зупиняється і продовжує рухатися вперед!

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