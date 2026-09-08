У Києві пройде фінансова та ритейл-конференція FinRetail 2026

9 жовтня 2026 року в Києві відбудеться щорічна конференція FinRetail 2026. Івент присвячений інноваціям у сфері платежів, роздрібної торгівлі та електронної комерції

Організаторами заходу є популярні фінансові ресурси «Мінфін» та Finance.ua. Організатори відповідально ставляться до безпеки кожного гостя через останні події в столиці. Конференція пройде виключно в офлайні у безпечному та обладнаному сховищі.

Захід стане корисним для фаундерів, топменеджерів банків, ритейлерів, маркетологів та продуктових фахівців. Учасники дізнаються, як зменшити витрати на прийом платежів та як масштабувати компанію під час нових викликів.

На FinRetail виступлять ключові практики ринку. Серед них — CEO Prom Микита Артемчук, CEO VARUS.UA Олег Спірін, директор з маркетингу UPG Олексій Бабіч та заступниця виконавчого директора EVA Ганна Гришина. До дискусій долучаться Deputy CEO NovaPay Олексій Миропольський, Product Owner «Епіцентр Бізнес» Богдан Погорілий, CBDO PSP Platon Гела Слюсарчук, директор Асоціації ЄМА Олександр Карпов та інші.

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Програма охоплює найгарячіші теми ринку. Серед них: нова платіжна архітектура НБУ, розстрочки та кредит у checkout, впровадження єЧека у банківські застосунки. Також спікери презентують кейси розбудови B2B-платформ та агентної комерції з першими ШІ-транзакціями. Окремий блок буде присвячений еволюції споживчої поведінки та питанню володіння даними з QR-коду на касі.

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Важливі новини! У зв’язку з безпековою ситуацією в Києві, конференцію FinRetail перенесено на 9 жовтня 2026 року. Організатори подбали про максимальну гнучкість та безпеку. Цьогоріч буде відразу два формати. Конференція в офлайн-форматі відбудеться у безпечній залі-укритті на мінус першому поверсі. А для тих, хто не зможе бути особисто, буде доступна якісна онлайн-трансляція.

Деталі та реєстрація на сайті

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