Де в Європі найдорожче житло: рейтинг міст

Ціни на квартири в центрах європейських міст відрізняються у рази. У Цюриху квадратний метр коштує майже €23 тис., тоді як у найдоступнішому місті рейтингу — близько €2,6 тис. Для порівняння, у Києві та Дніпрі ціни залишаються ще нижчими

Найдорожчим містом Європи для купівлі квартири у 2026 році став швейцарський Цюрих. За даними дослідження Mapping the World’s Prices 2026 від Deutsche Bank Research Institute, квадратний метр житла в центрі міста тут коштує в середньому €22 910.

На другій позиції опинилася Женева — €19 439 за кв. м, а третє місце посів Лондон, де квадратний метр оцінюють у €17 241.

Для квартири площею 80 кв. м це означає бюджет близько €1,83 млн у Цюриху, €1,56 млн у Женеві та €1,38 млн у Лондоні.

Топ-10 найдорожчих міст Європи

Рейтинг за середньою ціною квадратного метра квартири в центрі міста виглядає так:

Цюрих, Швейцарія — €22 910. Женева, Швейцарія — €19 439. Лондон, Велика Британія — €17 241. Париж, Франція — €12 771. Відень, Австрія — €12 483. Мюнхен, Німеччина — €11 435. Люксембург — €11 011. Копенгаген, Данія — €10 191. Стокгольм, Швеція — €10 037. Осло, Норвегія — €9 785.

Середня вартість квадратного метра серед усіх 28 європейських міст, які потрапили до дослідження, становить €9 090. Відповідно, типова квартира на 80 кв. м за такою ціною обійшлася б приблизно у €727 тис.

Найдоступнішим містом європейської частини рейтингу став Стамбул, де квадратний метр у центрі коштує €2 646. Наступними йдуть Афіни — €3 442 та Брюссель — €4 380.

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Загалом Deutsche Bank проаналізував 69 міст світу. У глобальному рейтингу перше місце посів Гонконг із показником €23 790 за кв. м. Дані дослідження базуються на інформації Numbeo та Deutsche Bank, а суми для порівняння були переведені в євро за середніми курсами ЄЦБ за перше півріччя 2026 року.

А скільки коштує житло в Києві та Дніпрі

Українських міст у рейтингу Deutsche Bank немає, однак для орієнтиру можна порівняти їх за аналогічним показником Numbeo — вартістю квадратного метра квартири у центрі міста.

У Києві цей показник у червні 2026 року становив близько 115,7 тис. грн за кв. м, а у Дніпрі — приблизно 53,3 тис. грн за кв. м.

За офіційним курсом НБУ на 8 вересня — 51,68 грн за євро — це орієнтовно €2 240 за кв. м у Києві та близько €1 030 у Дніпрі.

Таким чином, квадратний метр у центрі Цюриха приблизно у десять разів дорожчий, ніж у Києві, і більш ніж у 20 разів — ніж у Дніпрі. Водночас таке порівняння є орієнтовним: дані для українських міст не входять безпосередньо до рейтингу Deutsche Bank, а перерахунок у євро зроблено за актуальним курсом НБУ.

Редакція PSM звертає увагу, що абсолютна ціна квадратного метра не дає повної картини доступності житла. Для покупців не менш важливими є рівень доходів, доступність і вартість іпотеки та співвідношення ціни нерухомості до заробітків. Тому дешевше житло не завжди означає, що придбати його місцевим мешканцям простіше.

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Джерела: euronews.com; dbresearch.com; numbeo.com.