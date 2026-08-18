Revolut відкриє власні бізнес-зали в аеропортах Європи

Фінтех-гігант з українським корінням Revolut планує створити мережу преміальних бізнес-залів у великих європейських аеропортах. Компанія хоче посилити присутність бренду поза застосунком і запропонувати клієнтам більше переваг під час подорожей

Перший бізнес-зал з’явиться в Копенгагені

Revolut уже уклав угоду з аеропортом Копенгагена про відкриття одного з перших фірмових бізнес-залів наступного року. Проєкт стане частиною стратегії компанії із залучення нових клієнтів у країнах Північної Європи.

Для Revolut це ще один крок у розвитку фізичної присутності бренду. На початку цього року фінтех відкрив свій перший офлайн-магазин у Барселоні. Тепер компанія прагне розширювати взаємодію з користувачами за межами смартфона та з’являтися у місцях із великим потоком людей.

Клієнти Revolut Premium і Metal уже можуть отримати через застосунок доступ до понад 1 000 бізнес-залів в аеропортах. Водночас власна мережа дасть компанії більше контролю над якістю сервісу та всім клієнтським досвідом.

Revolut розраховує доповнити стандартні преміальні переваги окремим форматом обслуговування для мандрівників і таким чином посилити цінність своїх платних тарифів.

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«Revolut змінює уявлення про фінанси — і наші 75 млн клієнтів можуть це підтвердити. Багато з них часто подорожують літаками, і ми хочемо постійно покращувати їхній досвід користування нашим продуктом. Ми прагнутимемо встановити новий стандарт обслуговування в аеропортах Європи та запропонувати клієнтам Revolut більше унікальних переваг під час подорожей», — зазначив директор Revolut із продуктових напрямів GP та нових проєктів Хаді Насралла.

Фінтехи виходять за межі цифрових сервісів

Ідея власних преміальних зон в аеропортах для фінтех-компаній не нова. У 2023 році Nomad, який пропонує доларові рахунки, відкрив бізнес-зал площею 600 кв. м у міжнародному аеропорту Сан-Паулу.

У 2025 році бразильський необанк Nubank запустив там же триповерховий бізнес-зал площею 1 000 кв. м. Він орієнтований на клієнтів Ultravioleta — преміального рівня обслуговування банку для заможних користувачів.

Для Revolut запуск власних бізнес-залів може стати ще одним способом перенести конкуренцію між фінтехами з цифрових функцій у сферу преміального сервісу, де важливу роль відіграє не лише набір фінансових продуктів, а й загальний досвід клієнта.

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Джерело: Finextra.