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Співзасновник Revolut Влад Яценко залишає посаду

05.06.2026 10:10
Ольга Деркач

Співзасновник Revolut українець Влад Яценко залишає посаду головного технічного директора (CTO) компанії після понад десяти років роботи на цій посаді. Надалі він продовжить співпрацю з фінтех-компанією як незалежний член ради директорів

Співзасновник Revolut Влад Яценко залишає посаду

Фото: pexels.com

Яценко був одним із ключових архітекторів технологічного розвитку Revolut із моменту заснування компанії у 2015 році разом із генеральним директором Ніком Сторонським. Під його керівництвом було створено технологічну платформу, яка дозволила компанії масштабуватися з невеликого стартапу до одного з найбільших фінтех-гравців світу.

За останні роки Revolut значно зміцнив свої позиції на глобальному ринку фінансових послуг. Компанія обслуговує близько 70 млн клієнтів у десятках країн, пропонуючи цифрові банківські послуги, інвестиційні продукти, платежі та криптовалютні сервіси. У 2024 році оцінка компанії досягла $75 млрд, що зробило її однією з найдорожчих приватних технологічних компаній Європи. За підсумками 2025 року Revolut також повідомив про рекордний валовий прибуток у розмірі $2,3 млрд.

Новим керівником технологічного напряму стане Донато Лучія, який працює в компанії вже вісім років. До цього він обіймав посаду Head of Technology та відповідав за розвиток низки ключових технічних продуктів. Після підвищення Лучія отримає титул віцепрезидента з технологій і керуватиме подальшим розвитком технологічної інфраструктури компанії.

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Влад Яценко пояснив своє рішення змінами, яких зазнала компанія за роки її існування. За його словами, Revolut пройшов шлях від молодого амбітного стартапу до зрілої глобальної організації зі значним впливом на фінансову галузь.

На тлі кадрових змін компанія продовжує реалізовувати плани міжнародної експансії. Генеральний директор Revolut у США Четін Дурансой повідомив, що компанія планує запустити власний банк на американському ринку у 2027 році. Майбутня установа пропонуватиме клієнтам банківські рахунки зі страхуванням депозитів Федеральною корпорацією страхування вкладів США (FDIC), а також інструменти для роботи зі стейблкоїнами в межах одного застосунку. Таким чином Revolut прагне посилити конкуренцію з традиційними банками та розширити свою присутність на одному з найбільших фінансових ринків світу.

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Джерело: Finextra.

Рубрики: FinTechСвітНовини
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