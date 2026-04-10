Revolut запустив фінансового ШІ-асистента

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut оголосив про запуск AIR — нового фінансового асистента на базі штучного інтелекту, інтегрованого безпосередньо в застосунок компанії

Рішення має спростити взаємодію з фінансами та перетворити складні операції на звичайну розмову. Про це Revolut повідомив у своєму LinkedIn.

AIR працює як цифровий помічник, який допомагає користувачам швидко отримувати інформацію про витрати, керувати рахунками та виконувати дії в реальному часі. Наприклад, можна запитати про витрати за категоріями, миттєво заблокувати картку або підготуватися до подорожі — від налаштування eSIM до перевірки страхування.

У компанії наголошують, що новий інструмент поєднує фінансову аналітику з повсякденними сценаріями використання, фактично виступаючи персональним фінансовим помічником.

Окремий акцент зроблено на безпеці. Revolut заявляє про політику нульового збереження даних: інформація, якою користувачі діляться з AIR, не передається стороннім AI-партнерам для зберігання та не використовується для навчання зовнішніх моделей.

AIR вже інтегрований у мобільний інтерфейс Revolut — доступ до нього відкривається простим свайпом на головному екрані застосунку.

Першими нову функцію отримають користувачі у Великій Британії, а згодом її планують розгорнути й на інших ринках.

Нагадаємо, що Revolut подав заявку на отримання банківської ліцензії у США та призначив колишнього топменеджера Visa Inc. керівником регіону. Національна банківська ліцензія у США дозволить Revolut напряму підключитися до платіжних систем Федеральної резервної системи, приймати депозити клієнтів із федеральним страхуванням до $250 000 на рахунок, а також пропонувати персональні кредити й кредитні картки.

Раніше ми писали, що Revolut Pay приєднався до протоколу Google для агентної комерції. AP2 — це відкритий протокол, який Google розробив спільно з 60 компаніями з платіжного та технологічного секторів, серед яких Adyen, Coinbase, Mastercard і PayPal. Він дає змогу безпечно ініціювати та проводити платежі, які запускають і супроводжують цифрові агенти, на різних платформах.

