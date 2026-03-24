Revolut повідомив про рекордні прибутки

Ольга Деркач

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut зафіксував рекордний валовий прибуток у $2,3 млрд за 2025 рік, тоді як виручка зросла до $6 млрд

Загальна виручка за рік збільшилася на 46%, при цьому компанія продемонструвала високу дохідність підписок — зростання на 67% у річному вимірі. Мультипродуктова платформа Revolut тепер налічує 11 різних напрямів, кожен із яких приносить понад £100 млн річного доходу.

Чистий прибуток склав $1,7 млрд проти $1 млрд роком раніше.

Сильна динаміка зростання спостерігалася в Європі, де кожен п’ятий дорослий працездатного віку вже користується Revolut. Багатофункціональний банківський застосунок компанії став найбільш завантажуваним у категорії Finance, посівши перше місце у 15 країнах і увійшовши до топ-3 у 26 країнах континенту.

У процесі глобального масштабування бізнесу компанія також повідомила про зростання кількості роздрібних клієнтів на 30% — до 68,3 млн, а кількість бізнес-клієнтів збільшилася на 33% — до 76 000.

Цікаве по темі: Revolut подав заявку на банківську ліцензію у США

Співзасновник і CEO Revolut Нік Сторонський зазначив: «Ми побудували диверсифікований і стійкий бізнес, який є прибутковим у масштабі, що створює основу для нашого наступного етапу зростання. Переходячи до статусу справді глобального банку, ми доводимо, що наша технологічна операційна модель і надалі забезпечує стрімке розширення та рекордну прибутковість. За десять років цього шляху ми лише починаємо демонструвати, що можливо».

Revolut інвестує £10 млрд ($13 млрд) протягом наступних п’яти років для підтримки міжнародного зростання та інновацій. Це включає створення 1 000 висококваліфікованих робочих місць у новому глобальному офісі в Лондоні, а також значні інвестиції для прискорення операцій у США та Західній Європі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut Pay приєднався до протоколу Google для агентної комерції

Revolut представив нову функцію для боротьби з шахрайствами

Revolut та Trust Wallet запускають миттєву купівлю криптовалют у ЄС

Новини по темі
Ігор Сироватко залишає посаду CEO NovaPay 23.03.2026

Ігор Сироватко залишає посаду CEO NovaPay
Регулювання ринку небанківського кредитування: що змінилося та чого очікувати 20.03.2026

Регулювання ринку небанківського кредитування: що змінилося та чого очікувати
Mastercard презентувала ШІ для аналізу платіжних даних і кіберзахисту 18.03.2026

Mastercard презентувала ШІ для аналізу платіжних даних і кіберзахисту
Яким має бути здоровий ринок мікрокредитування в Україні — інтерв’ю з СЕО Moneyveo Сергієм Сінченком 13.03.2026

Яким має бути здоровий ринок мікрокредитування в Україні — інтерв’ю з СЕО Moneyveo Сергієм Сінченком
У ЄС представили дорожню карту для токенізованих фінансових ринків 11.03.2026

У ЄС представили дорожню карту для токенізованих фінансових ринків
Mastercard запустила систему блокчейн-платежів за участі Binance, PayPal та Ripple 11.03.2026

Mastercard запустила систему блокчейн-платежів за участі Binance, PayPal та Ripple

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика
ТОП статей 24.03.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

 Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

Останні новини
Сьогодні  18:00

Revolut повідомив про рекордні прибутки

 Сьогодні  17:20

BlackRock почала продавати Біткоїн та Ефір

 Сьогодні  16:00

НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії

 Сьогодні  14:50

Названо регіони з найбільшою кількістю підсанкційних компаній в Україні

 Сьогодні  13:40

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

 Сьогодні  12:30

Visa запустила новий інструмент для авторизації платежів

 Сьогодні  11:20

Біткоїн на межі історичного обвалу — аналітик

 Всі новини
