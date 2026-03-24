Revolut повідомив про рекордні прибутки

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut зафіксував рекордний валовий прибуток у $2,3 млрд за 2025 рік, тоді як виручка зросла до $6 млрд

Загальна виручка за рік збільшилася на 46%, при цьому компанія продемонструвала високу дохідність підписок — зростання на 67% у річному вимірі. Мультипродуктова платформа Revolut тепер налічує 11 різних напрямів, кожен із яких приносить понад £100 млн річного доходу.

Чистий прибуток склав $1,7 млрд проти $1 млрд роком раніше.

Сильна динаміка зростання спостерігалася в Європі, де кожен п’ятий дорослий працездатного віку вже користується Revolut. Багатофункціональний банківський застосунок компанії став найбільш завантажуваним у категорії Finance, посівши перше місце у 15 країнах і увійшовши до топ-3 у 26 країнах континенту.

У процесі глобального масштабування бізнесу компанія також повідомила про зростання кількості роздрібних клієнтів на 30% — до 68,3 млн, а кількість бізнес-клієнтів збільшилася на 33% — до 76 000.

Співзасновник і CEO Revolut Нік Сторонський зазначив: «Ми побудували диверсифікований і стійкий бізнес, який є прибутковим у масштабі, що створює основу для нашого наступного етапу зростання. Переходячи до статусу справді глобального банку, ми доводимо, що наша технологічна операційна модель і надалі забезпечує стрімке розширення та рекордну прибутковість. За десять років цього шляху ми лише починаємо демонструвати, що можливо».

Revolut інвестує £10 млрд ($13 млрд) протягом наступних п’яти років для підтримки міжнародного зростання та інновацій. Це включає створення 1 000 висококваліфікованих робочих місць у новому глобальному офісі в Лондоні, а також значні інвестиції для прискорення операцій у США та Західній Європі.

Джерело: Finextra.