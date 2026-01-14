close-btn
Revolut представив нову функцію для боротьби з шахрайствами

14.01.2026 13:40
Ольга Деркач

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut запровадив новий захисний механізм, щоб протидіяти зростанню шахрайства, коли зловмисники видають себе за працівників компанії

Фото: pexels.com

Функція ідентифікації дзвінків у застосунку в реальному часі визначатиме, що користувач перебуває на дзвінку, і перевірятиме, чи є співрозмовник справжнім агентом Revolut, чи шахраєм.

У Revolut пояснюють: активніше використання дипфейків зі штучним інтелектом (ШІ) зробило такі схеми значно ефективнішими. Лише 25% людей здатні точно розпізнати дипфейковий голос, через що живі телефонні дзвінки стають «критичною вразливістю».

«Оскільки шахраї впроваджують ШІ та просунуті інструменти дипфейків, нам потрібно швидко інноваційно розвиватися, щоб захищати наших клієнтів і випереджати стрімко еволюційні загрози шахрайства. Ця нова функція не лише дає користувачам попередження в реальному часі та в потрібному контексті саме тоді, коли вони найбільше необхідні, а й допомагає розпізнати шахрайство під виглядом співробітників, пропонуючи чіткі, практичні кроки, щоб убезпечити гроші під час самої спроби шахрайства», — зазначив керівник напряму в Revolut Рамі Калаї.

Цікаве по темі: Revolut та Trust Wallet запускають миттєву купівлю криптовалют у ЄС

Нова функція доповнює інші релізи Revolut за останні два роки, спрямовані на боротьбу з фінансовими шахрайствами. Серед них — біометрична верифікація для захисту користувачів від примусу до переказу коштів, а також активніше використання машинного навчання для виявлення ризикових транзакцій.

Нагадаємо, що Revolut офіційно додав нативну підтримку Solana (SOL). Тепер користувачі можуть у застосунку здійснювати платежі в SOL, переказувати SOL і навіть брати участь у стейкінгу SOL. Також користувачі тепер можуть користуватися одноранговими P2P-платежами та виведенням коштів, а також надсилати, отримувати й оплачувати через мережу Solana не лише її нативним токеном, а й Tether (USDT) та USD Coin (USDC).

Джерело: Finextra.

