Світ наближається до жорсткого економічного колапсу — трейдер

Ветеран трейдингу Тодд Хорвіц попередив, що економіка США може наближатися до серйозного спаду, подібного до фінансової кризи 2008 року, оскільки під зовні стабільними фінансовими ринками накопичуються економічні проблеми

Про це він заявив, коментуючи свіжі дані, які показали значно повільніше зростання економіки США, ніж очікувалося.

Зокрема, валовий внутрішній продукт зріс лише на 0,7% у річному вимірі в четвертому кварталі. Це суттєво нижче за попередню оцінку в 1,4% та значно менше за очікування ринку.

Попри слабкі показники, ринки майже не відреагували. За словами Хорвіца, це відображає особливості сучасних фінансових ринків: великі інституційні інвестори уважно відстежують економічні індикатори, такі як ВВП та статистику зайнятості, тому значна частина інформації вже враховується в цінах ще до офіційної публікації даних.

Водночас, за його словами, попри зовнішню стабільність ринків, реальна економічна ситуація значно тривожніша, особливо для більшості американців.

Зростання фінансового тиску

Хорвіц зазначив, що фінансовий тиск на домогосподарства зростає, оскільки борги продовжують накопичуватися. Все більше споживачів покладаються на кредити та відкладені платежі, щоб підтримувати рівень витрат.

Водночас прострочення за іпотечними кредитами залишаються проблемою, а вартість запозичень усе ще висока. Також, за словами трейдера, у кількох секторах економіки з’являються ознаки надмірного будівництва, що може посилити фінансовий тиск у разі погіршення економічних умов.

Він також попередив, що банківська система може бути вразливою через надмірний рівень кредитного плеча — фактор, який історично посилює фінансові потрясіння під час економічних спадів.

«Я очікую досить болісного обвалу знову. Думаю, це буде щось подібне до 2008 року. Вважаю, що банки надто закредитовані, а Федеральна резервна система — фактично безсила. Якщо подивитися на їхній цикл зниження ставок, то за останні два роки вони знижували ставки п’ять разів», — заявив Хорвіц.

Він також зазначив, що дохідність еталонних 10-річних казначейських облігацій США за цей період зросла приблизно на 200 базисних пунктів, що обмежує очікуваний ефект пом’якшення умов для споживачів і позичальників.

Крім фінансових факторів, додатковий тиск на економіку можуть створити структурні зміни на ринку праці. Зокрема, дедалі ширше впровадження штучного інтелекту вже починає заміщувати високооплачувані управлінські та професійні посади — і такі робочі місця можуть не повернутися після автоматизації.

На думку Хорвіца, сукупність цих факторів може зрештою призвести до різкого економічного спаду, порівнянного з фінансовою кризою 2008 року.

Джерело: Finbold.