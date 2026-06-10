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Найбільша бульбашка в історії: економіст попередив про обвал ринків

10.06.2026 10:10
Ольга Деркач

Відомий макроекономіст попередив, що наступний ведмежий ринок може розпочатися з масштабного розпродажу технологічних акцій, схожого на обвал доткомів на початку 2000-х років, а згодом перерости у ширший економічний спад

Найбільша бульбашка в історії: економіст попередив про обвал ринків

Фото: freepik.com

Старший макростратег SwissBlock Генрік Зеберг окреслив сценарій, за якого майбутній ведмежий ринок стартує з корекції в секторі технологічних компаній та акцій зростання, повторюючи динаміку лопання технологічної бульбашки початку 2000-х.

За його прогнозом, цей початковий етап зміниться рецесією балансових звітів, подібною до фінансової кризи 2007-2009 років. Завершальним етапом стане стагфляційне середовище, що нагадуватиме економічні умови кінця 1970-х років.

Попередження пролунало на тлі того, що американський фондовий ринок продовжує торгуватися поблизу рекордних максимумів, попри занепокоєння через уповільнення економічного зростання, погіршення фінансового становища споживачів та зростання фінансового тиску.

Найбільша бульбашка активів в історії

Зеберг вважає, що ринки наближаються до фінальної стадії того, що він називає найбільшою бульбашкою активів в історії. На його думку, її підтримують завищені оцінки активів та надмірні спекуляції, які можуть спровокувати масштабну корекцію.

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Водночас економіст зазначив, що випереджальні економічні індикатори слабшають, навіть попри подальше зростання фінансових ринків. Історично подібний розрив між економікою та ринками часто передував формуванню великих ринкових піків.

Серед ознак накопичення економічних ризиків він назвав уповільнення зайнятості в приватному секторі, зростання фінансового навантаження на споживачів та сигнали від кривої прибутковості, які традиційно пов’язують із наближенням рецесії.

Окрім фондового ринку, Зеберг також попередив, що криптовалютний сектор є ключовою бульбашкою поточного ринкового циклу.

Попри свій довгостроково песимістичний прогноз, економіст допускає, що перед масштабним розворотом ринки ще можуть пережити фінальний спекулятивний ривок.

Раніше він прогнозував, що індекс S&P 500 може зрости до 6 700-8 200 пунктів перед досягненням циклічного максимуму. Поточну ситуацію Зеберг порівнює з завершальними етапами попередніх бульбашок активів, коли інвесторський оптимізм залишався високим, попри погіршення фундаментальних економічних показників.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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