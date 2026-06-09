5 криптопроєктів у сфері ШІ, на які варто звернути увагу

У той час як індустрія штучного інтелекту (ШІ/AI) набирає обертів на традиційних ринках, експерти проаналізували найперспективніші криптопроєкти у сферах ШІ та великих даних, які можуть заслуговувати на увагу у 2026 році

До п’ятірки лідерів за активністю розробників увійшли Chainlink (LINK), Internet Computer (ICP), NEAR Protocol (NEAR), OriginTrail (TRAC) та Livepeer (LPT).

За останні 30 днів найвищий показник активності розробників зафіксовано у LINK — 127,93 бала. Далі йдуть ICP із результатом 106,57, NEAR — 43,4, TRAC — 42,63 та LPT — 26,7, свідчать дані Santiment Intelligence.

Як показали себе ШІ-криптопроєкти та чому вони можуть бути цікавими у 2026 році

З початку року ціна NEAR зросла більш ніж на 45% і на момент написання становила близько $2,21.

NEAR заслуговує на увагу в найближчі місяці, оскільки мережа позиціонує себе як інфраструктура, створена спеціально для епохи ШІ. Проєкт робить ставку на те, що AI-агенти можуть стати основними користувачами блокчейну в майбутньому.

Водночас ціна TRAC від початку року знизилася більш ніж на 13% і на момент написання торгувалася поблизу $0,37. Ринкова капіталізація токена становила близько $184 млн.

Попри це, TRAC залишається одним із найцікавіших AI-криптопроєктів завдяки своїй децентралізованій графовій базі знань (Decentralized Knowledge Graph), яка забезпечує доступ до перевірених і надійних даних для систем штучного інтелекту. Це дозволяє AI-агентам публікувати, шукати та перевіряти інформацію.

Ціна LPT від початку 2026 року впала більш ніж на 37% і на момент написання становила $1,82.

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Однак Livepeer змінив фокус розвитку: якщо раніше проєкт спеціалізувався на обробці відео, то тепер активно розвиває децентралізовані GPU-обчислення для AI-відео. Зокрема, у першому кварталі 2026 року мережа обробила рекордні 134,4 млн хвилин відео, що на 71,9% більше порівняно з попереднім кварталом.

Перспективи криптоактивів, орієнтованих на великі дані

Ціна LINK від початку року знизилася більш ніж на 34% і на момент написання становила близько $8. Ринкова капіталізація альткоїна оцінювалася приблизно у $5,81 млрд.

Попри падіння, Chainlink залишається провідною децентралізованою мережею оракулів, яка постачає перевірені дані з реального світу для смартконтрактів. Саме тому проєкт входить до числа найперспективніших токенів у сфері великих даних. Важливо, що протокол Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) від Chainlink вже забезпечує взаємодію між понад 70 блокчейнами та інтегрований із мережею Swift, яка об’єднує понад 11 500 банків.

Що стосується ICP, то від початку року його ціна знизилася більш ніж на 16%, а станом на зараз токен торгується на рівні близько $2,38. Його ринкова капіталізація становила приблизно $1,32 млрд.

Водночас проєкт залишається цікавим для інвесторів у 2026 році, оскільки дозволяє мережі функціонувати як децентралізована хмарна платформа. Internet Computer дає змогу розміщувати повноцінні застосунки та зберігати дані безпосередньо у блокчейні, пропонуючи альтернативу централізованим хмарним провайдерам. Завдяки цьому ICP вважається одним із небагатьох реальних децентралізованих конкурентів у боротьбі за інфраструктуру великих даних.

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Джерело: Finbold.