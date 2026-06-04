SEC оприлюднила стратегію регулювання криптовалют до 2030

У проєкті стратегії на 2026-2030 роки Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) поставила криптоіндустрію в центр своєї регуляторної політики. Регулятор заявляє, що прагне створити правила, які одночасно підтримуватимуть інновації та захищатимуть інвесторів

SEC вважає, що чинна система регулювання потребує модернізації, аби встигати за швидкими змінами на фінансових ринках і розвитком технологій.

SEC закликає до чіткіших правил для криптоактивів

У проєкті документа SEC зазначає, що регуляторна система залишатиметься ефективною лише за умови її адаптації до сучасних реалій. Відомство наголосило, що правила необхідно оновлювати для стимулювання інновацій, водночас зберігаючи ключові принципи, зокрема захист інвесторів і цілісність ринків.

SEC безпосередньо пов’язує цю потребу з розвитком цифрових активів, технологій розподіленого реєстру (DLT) та альтернативних торговельних платформ. За оцінкою регулятора, ці технології вже змінюють способи залучення капіталу та торгівлі цінними паперами.

Однією з головних цілей SEC є створення міцнішої основи для регулювання криптоактивів і технологій розподіленого реєстру на основі раціонального, послідовного та принципового підходу.

Комісія вважає, що блокчейн і криптотехнології здатні трансформувати фінансову інфраструктуру, зокрема, США. На думку регулятора, вони можуть запропонувати нові можливості, підвищити ефективність, знизити витрати, забезпечити більшу прозорість та покращити управління ризиками для американців.

Водночас SEC зазначає, що розвиток цих напрямів відбувається швидше, ніж оновлюється регуляторна база, через що інноватори та учасники ринку стикаються з нестачею правової визначеності.

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Більш сучасна регуляторна система

Для усунення цієї прогалини SEC пропонує створити чіткішу нормативну базу, яка зменшить невизначеність щодо застосування законодавства про цінні папери до цифрових активів.

Також регулятор наголошує на необхідності забезпечити можливість залучення капіталу через токенізовані пропозиції та підтримати розвиток фінансової інфраструктури в блокчейні.

У SEC додали, що модернізований підхід має дозволити таким ключовим сервісам, як зберігання активів, торгівля та стейкінг, працювати під належним наглядом без дублювання вимог або суперечливих правил.

Окремо комісія підкреслила важливість чіткого розмежування повноважень між SEC та Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC).

Регулятор називає таку «гармонізацію» спробою забезпечити крипторинку зрозумілі та принципові «правила гри», засновані на законодавстві. На думку SEC, це має одночасно сприяти інноваціям і підтримувати високий рівень захисту інвесторів.

Співпраця між двома регуляторами вже триває. У березні SEC та CFTC підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на посилення координації та обміну інформацією на тлі зростаючого впливу нових технологій на фінансові ринки.

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