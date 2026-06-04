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Біткоїн повторює сценарій 2022 року: чого чекати

04.06.2026 11:50
Ольга Деркач

Біткоїн опустився до дворічних мінімумів на тлі посилення тривоги серед трейдерів: аналітики дедалі частіше порівнюють поточну динаміку BTC із ведмежим ринком 2022 року. Ключовим індикатором стала 50-місячна експоненціальна ковзна середня — технічний рівень, який визначатиме подальший напрямок руху ціни

Біткоїн повторює сценарій 2022 року: чого чекати

Фото: freepik.com

За даними TradingView, у середу BTC торгувався поблизу позначки $65 362 на біржі Bitstamp — рівня, якого востаннє не бачили ще на початку квітня. Після масштабних ліквідацій на крипторинку загальним обсягом понад $1,8 млрд на ринку з’явилися нові застереження: найгірше для поточного ведмежого циклу може ще не настати.

У центрі уваги — 50-місячна EMA на рівні $66 628. Трейдер і аналітик Rekt Capital попередив, що з часом Біткоїн, ймовірно, пробиватиме цю лінію вниз і продовжить макроспадання в рамках поточного ведмежого ринку. За його словами, якщо повторити сценарій 2022 року, ціна спершу має відскочити від 50-місячної EMA, сформувати нижчий максимум, а потім повернутися до цієї ж лінії — яка цього разу не встоїть як підтримка.

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Трейдер Leviathan пішов іще далі, стверджуючи, що ведмежий ринок 2026 року копіює свого попередника 2022-го «майже ідеально» — кожна фаза відтворюється в тій самій послідовності. На його думку, ключовим рівнем зараз є позначка $60 000. Утримання цього рівня означатиме завершення вимивання ліквідності та початок відновлення; втрата — більш глибоку корекцію без видимих рівнів підтримки нижче. Ще один трейдер, Killa, на основі аналогії з 2022 роком прогнозує «тижні» консолідації у діапазоні $63 000–$65 000.

Попри тривожні сигнали, є й привід для обережного оптимізму. Аналітичний акаунт Paradox нагадав, що у 2022 році Біткоїн також пробив 50-місячну ковзну середню, але відновив її через п’ять місяців, після чого за два роки подорожчав на 715%. У лютому 2026 року BTC вже торгувався кілька днів нижче цієї лінії, але зрештою уникнув повноцінного пробою. У березні та квітні лінія впевнено виконувала роль підтримки.

Таким чином, поточна ситуація залишається на роздоріжжі: технічна картина погіршується, паралелі з 2022 роком множаться, але історичні дані водночас нагадують, що втрата 50-місячної EMA — це не вирок, а потенційна точка входу для тих, хто готовий чекати.

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Джерело: Cointelegraph

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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