Якою буде ціна Біткоїна наприкінці 2026 — прогнози експертів

Кілька експертів представили різні оцінки того, де може торгуватися Біткоїн (BTC) наприкінці 2026 року, при цьому більшість прогнозів зосереджені в шестизначному діапазоні

Останніми місяцями Біткоїн демонструє слабкість, втративши ключові рівні підтримки, зокрема важливу позначку $100 000. Наразі криптовалюта намагається втриматися вище $70 000 на тлі загальної волатильності ринку.

На момент написання BTC торгувався на рівні $70 004, втративши 1,54% за останні 24 години. У тижневому вимірі актив виріс на 0,11%.

Щодо подальшої динаміки, частина аналітиків очікує поступового зростання, яке насамперед підживлюватиметься припливами в ETF та накопиченням активу корпораціями. Інші ж прогнозують консолідацію або глибші корекції відповідно до історичних чотирирічних циклів халвінгу.

Прогноз ціни Біткоїна на 2026 рік

Зокрема, Standard Chartered спочатку орієнтувався на $150 000, однак двічі переглянув прогноз у бік зниження: спершу з $300 000, а згодом до $100 000. Керівник глобального напряму досліджень цифрових активів Джефф Кендрік пояснив це погіршенням апетиту до ризику, зниженням очікувань щодо швидкого зниження ставок Федеральною резервною системою та повільнішим впровадженням Біткоїна в корпоративних резервах. У банку також попередили про можливе короткострокове падіння до $50 000 перед відновленням.

Bernstein зберігає ціль на рівні $150 000 протягом початку 2026 року. У компанії назвали спад після 2025 року найслабшим «ведмежим» сценарієм в історії Біткоїна, пояснивши зниження тимчасовою слабкістю настроїв, а не фундаментальними проблемами. Там також наголосили на стійкій підтримці з боку попиту на спотові ETF та інституційних інвесторів, що має сприяти поступовому зростанню.

Водночас JPMorgan демонструє позитивний погляд на крипторинок у 2026 році, прогнозуючи зростання інституційних потоків у цифрові активи. Аналітики банку, зокрема керуючий директор Ніколаос Панігірцоглу, відзначили зростаючу привабливість Біткоїна як інструменту хеджування з нижчою волатильністю порівняно із золотом. У довгостроковому сценарії, скоригованому на волатильність, ціна може сягнути $266 000, якщо Біткоїн займе подібну частку інвестицій у захисні активи приватного сектору.

CoinShares прогнозує діапазон від $120 000 до $170 000, очікуючи більш позитивну динаміку в другій половині року. Керівник досліджень Джеймс Баттерфілл вказав на можливі зміни в керівництві Федеральної резервної системи в бік м’якшої політики після завершення каденції Джерома Пауелла у травні 2026 року, ухвалення в США законодавства щодо цифрових активів (Clarity Act), а також роль Біткоїна як альтернативного активу в періоди політичної невизначеності або інфляційного тиску.

Citigroup спочатку визначив базовий сценарій на рівні близько $143 000, «бичачий» — $189 000, а «ведмежий» — $78 500. Прогноз ґрунтувався на очікуваних припливах у ETF та зростанні інституційної участі завдяки регуляторній визначеності. У березні 2026 року банк знизив 12-місячний прогноз до $112 000 через повільніший прогрес у прийнятті крипторегулювання в США.

Рік консолідації для Біткоїна

Fidelity вважає 2026 рік періодом консолідації або «паузи» після піку 2025 року поблизу $126 000. Компанія очікує зниження спекулятивної активності та фіксації прибутків, що відповідає традиційному циклу халвінгу, прогнозуючи діапазон $65 000–$75 000.

Професорка фінансів Університету Сассекса Керол Александер очікує широкий і волатильний діапазон від $75 000 до $150 000 із середнім значенням близько $110 000. Вона пояснює таку нестабільність переходом ринку від домінування роздрібних інвесторів до більш інституційної структури ліквідності, що зменшує різкі коливання, але утримує середній рівень цін високим.

Насамкінець, досвідчений інвестор Пітер Брандт попередив про можливе падіння до $25 000 у найгіршому сценарії технічного пробою, якщо параболічне зростання 2024–2025 років не зможе втримати ключові рівні підтримки.

Джерело: Finbold.