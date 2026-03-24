Біткоїн на межі історичного обвалу — аналітик

Популярний аналітик назвав відскок Біткоїна минулого тижня «пасткою для биків» і попередив, що на тлі загальної слабкості ринку може настати глибша корекція

Ескалація конфлікту на Близькому Сході тисне на глобальні фінансові ринки. Біткоїн також стикається з новими побоюваннями щодо потенційного історичного падіння, і учасники ринку, схоже, готуються до глибшої корекції ризикових активів.

Останнє попередження з’явилося на тлі ознак слабкості активу після падіння у вихідні та зниження нижче $68 000 23 березня.

Ризики історичного обвалу

Популярний аналітик Doctor Profit прогнозує, що Біткоїн може пережити падіння, гірше за «чорний четвер» 12–13 березня 2020 року, коли криптоактив обвалився більш ніж на 50% за один день — з приблизно $8 000 до майже $3 750 — на тлі глобального розпродажу, спричиненого панікою через COVID-19.

Поточна динаміка ціни також відображає подібний тиск, адже Біткоїн торгується більш ніж на 46% нижче свого історичного максимуму, зафіксованого торік.

«Готуйтеся до історичного обвалу. Значно гіршого за обвал під час COVID. Акції, BTC, усі активи. Вас попереджено», — написав Doctor Profit.

Прогноз з’явився через кілька годин після його звіту, де Doctor Profit підтвердив свою попередню позицію: динаміка BTC залишається в межах ширшого ведмежого тренду.

Попереду глибші проблеми

Він пояснив, що після падіння з діапазону $115 000–$125 000 до $60 000 актив консолідується в межах $57 000–$87 000. У цій структурі нещодавнє зростання до $76 000 з подальшим різким падінням нижче $68 000 він розцінив як «пастку для биків» перед подальшим зниженням.

Аналітик визначив зону $79 000–$84 000 як ключовий рівень опору та ліквідності, де можуть відкриватися додаткові короткі позиції.

Наразі Біткоїн не демонструє чіткої короткострокової динаміки, що сприяє боковому руху. Водночас загальна структура все ще вказує на ще одну хвилю зниження, яка може повернути ціну до діапазону $57 000–$60 000.

Короткострокові підйоми він розглядає як рухи, зумовлені ліквідністю, що підштовхують ціну вгору перед подальшим падінням.

Хоча аналітик не виключає тимчасових зростань, він трактує їх як можливості для нарощування ведмежих позицій, а не як сигнал розвороту тренду.

За словами Doctor Profit, ключовими факторами ризикового середовища залишаються макроекономічні умови: відкладені очікування зниження процентних ставок, зростання інфляційних показників та посилення дефіциту ліквідності.

Джерело: CryptoPotato.