Кити масово скуповують мемкоїн Трампа: причина

Дані CoinCarp показують, що понад 91% пропозиції TRUMP зосереджено у топ-10 гаманців, а 97% — у топ-100

Кількість великих гаманців, які зберігають понад 1 млн токенів TRUMP, пов’язаних із президентом США Дональдом Трампом, зросла до максимуму за п’ять місяців після оголошення про ланч у його резиденції у Флориді для найбільших холдерів.

Зараз налічується 83 гаманці з понад 1 млн TRUMP (близько $3,7 млн), що є найвищим показником для цього мемкоїна з 8 жовтня минулого року.

Ланч із Трампом заплановано на 25 квітня в його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Запрошення отримали 297 найбільших власників токена, а топ-29 матимуть можливість відвідати приватний прийом із президентом за умови проходження перевірки.

Після оголошення про захід TRUMP зріс більш ніж на 50% і досяг піку $4,35. Токен подорожчав на 27% за останні сім днів і торгується на рівні $3,71.

Аналітик Zeus Research Домінік Джон заявив, що захід у Мар-а-Лаго, який відкриває доступ до президента США, став потужним драйвером накопичення токена.

За даними CoinCarp, кількість власників TRUMP становить 642 882, причому понад 91% пропозиції зосереджено у топ-10 гаманців і понад 97% — у топ-100. Під час першого заходу для холдерів TRUMP торік найбільшим власником токенів був засновник Tron Джастін Сан.

Джон також зазначив, що інші учасники, зокрема CEO Tether Паоло Ардоїно, який планує виступити та відвідати ланч, можуть підсилити інтерес користувачів.

«Імпульс формується потоками, що базуються на наративах, і позиціонуванням китів, — сказав він. — Присутність Паоло Ардоїно з Tether на цьому заході натякає на можливі оголошення в екосистемі, що створює реальний каталізатор. Його участь може перетворити гала-вечерю на демонстрацію прогресу токена TRUMP».

TRUMP зростав перед торішньою гала-вечерею

Трамп провів свою першу «криптогалу» у травні 2025 року — за кілька місяців після інавгурації 20 січня.

Захід був обмежений для топ-220 власників TRUMP і включав керівників криптокомпаній, зокрема CEO Hyperithm Санґрока О, а також анонімних і псевдонімних трейдерів, як-от Cryptoo Bear, і спортивних зірок, зокрема чемпіона NBA Ламара Одома.

Після оголошення про захід 23 квітня токен досяг піку $15,59 вже 25 квітня. Однак далі ціна почала поступово знижуватися: до $14,51 у день вечері 22 травня, потім до $12,46 за тиждень і до $8,90 через місяць.

Джон вважає, що після майбутнього ланчу у квітні токен може повторити подібну динаміку.

«Історично заходи Трампа супроводжуються хвилею хайпу після оголошення, а потім поступовим спадом після події. Цей випадок, ймовірно, буде схожим, якщо не з’являться нові фактори», — зазначив він.

Джерело: Cointelegraph.