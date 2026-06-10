001K запускає веб-платформу та скасовує комісію при обміні USDT на USDC

Криптосервіс 001K запускає веб-платформу для швидкого та безпечного обміну криптовалют. Одночасно з релізом компанія ввела нульову комісію на найпопулярнішу серед українців у Європі операцію – своп USDT в USDC

Чому саме зараз

Поштовхом для запуску стали зміни в регуляторному середовищі ЄС. Після набуття чинності регламенту MiCA найбільші біржі – Binance, OKX, Coinbase, Kraken – почали поступово прибирати USDT зі спотової торгівлі для користувачів із країн Євросоюзу. USDT не відповідає новим вимогам ЄС до стейблкоїнів, тоді як USDC повністю сумісний з MiCA і приймається європейськими сервісами для прямого виводу в євро без додаткових перевірок.

Для десятків тисяч українців, які працюють у Польщі, Німеччині, Чехії та інших країнах ЄС і отримують дохід у USDT, питання конвертації стало практичним і фінансовим. За підрахунками сервісу, користувач із щомісячним доходом $5 000 втрачає на свопі в популярних крипто-гаманцях від $44 до $50 на місяць (комісії 0,875–1%). За рік непомітні витрати складають від $528 до $600.

Що змінює платформа 001K

Нульова комісія на прямий своп USDT в USDC – без прихованих спредів.

Вбудований AML-чек вхідних адрес до прийому коштів.

Вивід у гривню займає від 5 до 15 хвилин.

Підтримка 24/7.

Для бізнесу

Окрім роздрібного обміну, платформа пропонує API для інтеграції у власні додатки та сайти, а також інструмент мультивиплат: виплата зарплати команді з 30 осіб займає до 5 хвилин замість кількох годин ручних переказів.

001K позиціонує себе як технологічну альтернативу P2P-обмінам і дорогим свопам у гаманцях, орієнтовану насамперед на українців у Європі та crypto-native бізнеси. Зареєструватися і спробувати своп без комісії можна за адресою https://app.001k.bot/uk/auth/login.

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