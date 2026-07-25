Ethereum може зрости вище $2 000 — аналітик

Ethereum продовжує демонструвати ознаки відновлення після помітного зростання протягом останнього місяця. За 30 днів вартість другої за капіталізацією криптовалюти піднялася більш ніж на 13%, а аналітики вже оцінюють шанси активу подолати психологічно важливу позначку $2 000

Криптовалютний аналітик Алі Мартінес вважає, що подальша динаміка Ethereum значною мірою залежатиме від здатності ціни втриматися вище рівня підтримки $1 850.

За його спостереженнями, на годинному графіку ETH сформував висхідний канал. Це означає, що ціна активу поступово рухається вгору, формуючи вищі максимуми та мінімуми. Нижня межа цього каналу проходить поблизу позначки $1 850 і наразі виступає ключовою підтримкою для криптовалюти.

Якщо покупцям вдасться втримати цей рівень, Ethereum може відновити рух до верхньої межі каналу, яка розташована поблизу $2 060.

«Поки підтримка на рівні $1 850 зберігається, я очікую на повернення ціни до верхньої межі каналу — приблизно до $2 060», — зазначив Мартінес.

На момент публікації прогнозу Ethereum торгувався приблизно по $1 882. За добу актив подешевшав на 2,3%, тоді як обсяг торгів за останні 24 години становив $10,19 млрд. Отже, у разі реалізації сценарію аналітика потенційне зростання ETH може становити близько 10%.

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Водночас перед рухом до $2 000 Ethereum необхідно подолати найближчий рівень опору в районі $1 900. Закріплення вище цієї позначки може посилити позиції покупців і відкрити криптовалюті шлях до наступних цільових рівнів.

Позитивний сценарій також підтримує динаміка ETH протягом липня. Упродовж місяця ціна активу формувала послідовно вищі локальні максимуми та мінімуми, що зазвичай вважається ознакою висхідного тренду.

Однак прогноз залишається актуальним лише за умови збереження сформованого цінового каналу. Якщо Ethereum опуститься нижче його нижньої межі та не зможе втримати підтримку на рівні $1 850, сценарій зростання до $2 060 може бути скасований. У такому разі ринок ризикує зіткнутися з посиленням тиску з боку продавців і новою корекцією.

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Джерела: Finbold, CoinEdition.