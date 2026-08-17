close-btn
PaySpaceMagazine

Чому українські онлайн-сервіси випереджають європейські

17.08.2026 20:30
Микола Деркач

Українці, які переїжджають до країн ЄС, нерідко помічають парадокс: попри високий рівень цифровізації в Європі, деякі звичні повсякденні послуги в Україні можна отримати швидше та простіше

Чому українські онлайн-сервіси випереджають європейські

Фото: chatgpt.com

Йдеться не стільки про відсутність певних технологій, скільки про організацію сервісів — від державних послуг і банкінгу до доставки та відкриття бізнесу, передає ІА «РеІнформ».

В Україні багато повсякденних питань уже можна вирішувати зі смартфона. Через Дію користувачі отримують цифрові документи та державні послуги, банківські застосунки дозволяють відкривати й обслуговувати рахунки без регулярних відвідувань відділень, а поштові сервіси — керувати доставкою онлайн.

Тому після переїзду необхідність записуватися до установи, особисто подавати документи або звертатися одразу до кількох організацій може стати для українців незвичною.

Схожа ситуація виникає під час відкриття бізнесу. В Україні сервіс е-Підприємець об’єднує низку процедур в одній заяві, тому користувачеві не потрібно окремо з’ясовувати, яка установа відповідає за кожен етап.

Читайте також: Мінімум для виживання: скільки потрібно українській сім’ї на місяць

У країнах ЄС державні та фінансові послуги також активно переходять в онлайн, однак порядок їх отримання може відрізнятися залежно від країни, регіону або конкретної установи.

Водночас це не свідчить про технологічне відставання Європи. Країни ЄС мають розвинену цифрову інфраструктуру, а сам Євросоюз продовжує впроваджувати спільні цифрові стандарти та системи миттєвих платежів.

Різниця значною мірою полягає у фрагментованості сервісів. Одна послуга може надаватися через загальнонаціональний портал, інша — через муніципалітет, банк або окрему державну установу. Українська модель натомість часто об’єднує кілька пов’язаних дій навколо однієї потреби користувача.

Редакція PSM звертає увагу, що український досвід цифровізації сформував високі очікування щодо швидкості та зручності сервісів. Саме тому після переїзду різниця особливо помітна у звичайних ситуаціях — від відкриття банківського рахунку та отримання держпослуг до оформлення бізнесу чи керування доставкою.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Мінсоцполітики готує нові програми зимової підтримки

Від чого залежить розмір пенсії: правила розрахунку

Як зміниться пенсійна система України після реформи

Рубрики: ДіяЄвропаЄвросоюзСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Науковці планують дослідити печери Титана — НАСА 17.08.2026

Науковці планують дослідити печери Титана — НАСА
Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків 17.08.2026

Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків
Вчені створили батарею, яка працює вже два століття 16.08.2026

Вчені створили батарею, яка працює вже два століття
У Дії зʼявилися нові категорії у Реєстрі збитків 13.08.2026

У Дії зʼявилися нові категорії у Реєстрі збитків
Apple відклала запуск iPhone 18 до 2027 року 13.08.2026

Apple відклала запуск iPhone 18 до 2027 року
Якщо не можна довіряти правовій системі, залучати капітал буде складно — інтерв’ю з професором Магнусом Бломквістом 10.08.2026

Якщо не можна довіряти правовій системі, залучати капітал буде складно — інтерв’ю з професором Магнусом Бломквістом

Вибір редакції
Всі
Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків
ТОП статей 17.08.2026

Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків

 Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик
ТОП статей 14.08.2026

Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик

 Огляд платіжних сервісів України: великі гравці ринку онлайн-оплат
ТОП статей 12.08.2026

Огляд платіжних сервісів України: великі гравці ринку онлайн-оплат

 Якщо не можна довіряти правовій системі, залучати капітал буде складно — інтерв’ю з професором Магнусом Бломквістом
ТОП статей 10.08.2026

Якщо не можна довіряти правовій системі, залучати капітал буде складно — інтерв’ю з професором Магнусом Бломквістом

Останні новини
17.08.2026  20:30

Чому українські онлайн-сервіси випереджають європейські

 17.08.2026  20:00

Науковці планують дослідити печери Титана — НАСА

 17.08.2026  19:00

Якою буде ціна Біткоїна на початку вересня — прогноз

 17.08.2026  18:00

НБУ оновив перелік ОВДП для банків

 17.08.2026  17:00

Учені відкрили абсолютно новий обʼєкт у космосі

 17.08.2026  16:30

Трейдер за лічені години отримав $282 тис. із вкладення у $9,6 тис.

 17.08.2026  16:00

Названо, хто з українських банків заробив найбільше у 2026

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.