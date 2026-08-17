Чому українські онлайн-сервіси випереджають європейські

Українці, які переїжджають до країн ЄС, нерідко помічають парадокс: попри високий рівень цифровізації в Європі, деякі звичні повсякденні послуги в Україні можна отримати швидше та простіше

Йдеться не стільки про відсутність певних технологій, скільки про організацію сервісів — від державних послуг і банкінгу до доставки та відкриття бізнесу, передає ІА «РеІнформ».

В Україні багато повсякденних питань уже можна вирішувати зі смартфона. Через Дію користувачі отримують цифрові документи та державні послуги, банківські застосунки дозволяють відкривати й обслуговувати рахунки без регулярних відвідувань відділень, а поштові сервіси — керувати доставкою онлайн.

Тому після переїзду необхідність записуватися до установи, особисто подавати документи або звертатися одразу до кількох організацій може стати для українців незвичною.

Схожа ситуація виникає під час відкриття бізнесу. В Україні сервіс е-Підприємець об’єднує низку процедур в одній заяві, тому користувачеві не потрібно окремо з’ясовувати, яка установа відповідає за кожен етап.

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У країнах ЄС державні та фінансові послуги також активно переходять в онлайн, однак порядок їх отримання може відрізнятися залежно від країни, регіону або конкретної установи.

Водночас це не свідчить про технологічне відставання Європи. Країни ЄС мають розвинену цифрову інфраструктуру, а сам Євросоюз продовжує впроваджувати спільні цифрові стандарти та системи миттєвих платежів.

Різниця значною мірою полягає у фрагментованості сервісів. Одна послуга може надаватися через загальнонаціональний портал, інша — через муніципалітет, банк або окрему державну установу. Українська модель натомість часто об’єднує кілька пов’язаних дій навколо однієї потреби користувача.

Редакція PSM звертає увагу, що український досвід цифровізації сформував високі очікування щодо швидкості та зручності сервісів. Саме тому після переїзду різниця особливо помітна у звичайних ситуаціях — від відкриття банківського рахунку та отримання держпослуг до оформлення бізнесу чи керування доставкою.

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