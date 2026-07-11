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Мінсоцполітики готує нові програми зимової підтримки

11.07.2026 11:30
Микола Деркач

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України розпочало підготовку програм зимової підтримки вразливих категорій населення на сезон 2026–2027 років та залучає кошти міжнародних партнерів через державні фінансові інструменти

Мінсоцполітики готує нові програми зимової підтримки

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Серед них Гуманітарний рахунок – механізм, який дозволяє поєднувати гуманітарні ресурси донорів із можливостями державної системи соціального захисту. Раніше понад 8700 родин з девʼяти прифронтових областей, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А, отримали допомогу в розмірі 6500 грн від ЮНІСЕФ через Гуманітарний рахунок.

Питання підготовки до зимового періоду обговорили під час зустрічі за участі представників Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, дипломатичних місій та міжнародних партнерів під головуванням Координатора системи ООН і Гуманітарного координатора в Україні Матіаса Шмале.

Міністерство презентувало програми зимової підтримки, які передбачають надання допомоги найбільш вразливим категоріям населення, що проживають у прифронтових громадах.

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Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін наголосив, що підготовка до зими має розпочинатися заздалегідь, аби люди отримали підтримку до початку опалювального сезону:

«Росія не припиняє терор проти мирних українців, завдаючи ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Ми розуміємо, що наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, саме тому готуємося вже зараз. Наше завдання – щоб люди отримали необхідну підтримку вже у жовтні, а не тоді, коли зима буде в самому розпалі».

Підготовка до зимового періоду є одним із пріоритетів соціальної політики на найближчі місяці, а ефективна координація держави, міжнародних організацій та донорів дозволить своєчасно підтримати людей, які найбільше цього потребують.

Редакція PSM звертає увагу, що своєчасна підготовка до опалювального сезону є критично важливою в умовах повномасштабної війни. Залучення міжнародної допомоги через державні механізми дозволяє ефективніше підтримувати найбільш вразливі категорії населення, а також зміцнює соціальну стійкість України напередодні чергової складної зими.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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