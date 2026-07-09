Які товари приносять Україні найбільше валюти під час війни

Попри повномасштабну війну саме експорт залишається одним із ключових чинників, що забезпечують надходження іноземної валюти та підтримують українську економіку. Незважаючи на постійні російські обстріли, руйнування виробничих потужностей і серйозні труднощі з логістикою, українські підприємства не припиняють постачати свою продукцію на міжнародні ринки. Ба більше, окремі товари вже давно асоціюються з Україною та стали її впізнаваними брендами у світі

Про це в ефірі програми «Ранок Вдома» розповіли Кароліна Король та ХАС, пише KanalDim.

Основну частину українського експорту, як і раніше, формує продовольча продукція. За дев’ять місяців саме цей напрям приніс державі майже 18 мільярдів доларів валютної виручки. Йдеться про зернові культури, кукурудзу, пшеницю, соняшникову олію, а також інші товари аграрного сектору. Завдяки роботі українських фермерів і виробників харчової продукції мільйони людей у різних куточках світу мають доступ до необхідного продовольства.

Другою за обсягами експорту залишається металургійна галузь. Попри систематичні удари по промислових підприємствах, поставки металів і виробів із них забезпечили понад 3,4 мільярда доларів експортних надходжень. Українська сталь та інша металопродукція продовжують користуватися стабільним попитом серед іноземних партнерів і залишаються конкурентоспроможними на міжнародних ринках.

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До трійки найбільших експортних категорій також входять машини, обладнання та транспортні засоби. За дев’ять місяців їх було реалізовано за кордон на суму понад 2,5 мільярда доларів. Це свідчить про те, що Україна не обмежується експортом сировини, а активно постачає продукцію з високою доданою вартістю та розвиває сучасне виробництво.

Найбільшим імпортером українських товарів залишається Польща. За звітний період до цієї країни було експортовано продукції більш ніж на 3,5 мільярда доларів. Серед провідних торговельних партнерів України також залишаються Іспанія та Німеччина, які стабільно закуповують українські товари. Загалом протягом дев’яти місяців українські експортери поставили на зовнішні ринки продукції на суму понад 30 мільярдів доларів.

Навіть в умовах повномасштабної війни український бізнес демонструє стійкість і здатність адаптуватися до нових реалій. Компанії продовжують працювати, освоювати нові закордонні ринки збуту та забезпечувати країну валютними надходженнями. Це підтверджує, що Україна, попри всі труднощі, зберігає статус держави, яка виробляє конкурентну продукцію, активно експортує її та послідовно зміцнює свої позиції у світовій економіці.

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