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Страховий і трудовий стаж: у чому різниця

30.07.2026 18:30
Ольга Деркач

Українці нерідко вважають страховий і трудовий стаж тотожними поняттями. Насправді вони охоплюють різні періоди та підтверджуються за різними правилами. Для призначення пенсії у 2026 році ключове значення має саме страховий стаж — тобто час, протягом якого за людину сплачували внески до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Страховий і трудовий стаж: у чому різниця

Фото: chatgpt.com

Трудовий стаж переважно стосується періодів роботи до 1 січня 2004 року. Підтвердити його можна записами у трудовій книжці, архівними довідками, наказами про прийняття на роботу та звільнення, відомостями про виплату заробітної плати й іншими документами.

Після запровадження поняття страхового стажу основним критерієм став не сам факт працевлаштування, а наявність сплачених внесків. Тому людина може фактично працювати, однак не отримати повний місяць страхового стажу, якщо роботодавець не перерахував єдиний соціальний внесок або сплатив його в недостатньому розмірі.

Повний місяць зарахують лише за умови, що сума ЄСВ була не меншою за встановлений мінімальний страховий внесок. Якщо роботодавець перерахував менше, до стажу може потрапити тільки частина місяця. Коли внески не сплачувалися взагалі, відповідний період не врахують. Саме ці дані, а не лише записи про роботу, використовують під час визначення права людини на пенсію.

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Особливо уважними варто бути працівникам, які отримують частину заробітку неофіційно. Зарплата «в конверті» не формує страховий стаж і не впливає на розмір майбутніх пенсійних виплат. Крім того, роботодавець може декларувати менший дохід, ніж працівник одержує насправді, через що внески також будуть нижчими.

Якщо необхідного стажу не вистачає, його можна набути завдяки добровільній участі у системі страхування. Зокрема, людина може укласти договір щонайменше на рік і щомісяця самостійно сплачувати внески. У 2026 році мінімальний страховий внесок становить 1902,34 гривні на місяць.

Отже, вирішальне значення має не кількість років, протягом яких людина фактично працювала, а те, чи були ці роки належним чином «підкріплені» внесками. Трудова книжка зберігає історію зайнятості, однак саме страховий стаж відкриває шлях до пенсії. Тому контроль за сплатою ЄСВ — це не формальність, а особиста фінансова безпека: кожен неврахований місяць сьогодні може перетворитися на відкладену пенсію або менші виплати завтра.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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