Роки роботи ФОП можуть не зарахувати до пенсії: як перевірити стаж

Тривалість підприємницької діяльності не завжди дорівнює страховому стажу, який враховують під час призначення пенсії. Вирішальне значення має не сам факт реєстрації фізичної особи-підприємця, а сплата єдиного соціального внеску

Щоб календарний місяць повністю увійшов до страхового стажу, за нього необхідно сплатити ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок. Якщо підприємець перерахував меншу суму, до стажу можуть зарахувати лише відповідну частину місяця. За відсутності платежу цей період узагалі не врахують.

Як підтверджують підприємницький стаж за різні періоди

Правила підтвердження стажу залежать від того, коли саме людина здійснювала підприємницьку діяльність.

За періоди до 1 липня 2000 року можуть знадобитися документи, які підтверджують сплату страхових внесків. Це, зокрема, платіжні доручення, квитанції, довідки з архівних установ та інші фінансові документи.

Відомості за період із 1 липня 2000 року до 31 грудня 2003 року перевіряють за даними персоніфікованого обліку. Стаж зараховують лише за умови, що відповідні внески дійсно були сплачені.

Починаючи з 2004 року основним джерелом інформації став Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування. У 2004–2017 роках для підприємців на спрощеній системі могли враховуватися місяці сплати єдиного або фіксованого податку — відповідно до правил, які діяли в конкретний період.

З 2018 року вимоги стали жорсткішими: повний місяць стажу зараховують лише після сплати мінімального страхового внеску. Неповний платіж означає пропорційне зарахування стажу.

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Як на пенсію вплинула добровільна несплата ЄСВ

Під час воєнного стану частина ФОП отримала можливість законно не сплачувати ЄСВ за себе. Така пільга дозволяє уникнути штрафів і заборгованості, однак має важливий наслідок: місяці без внесків не додаються до страхового стажу.

Тому тривале використання цієї можливості може створити прогалини у пенсійній історії. У майбутньому нестача необхідного стажу здатна вплинути на право вийти на пенсію у визначеному віці або змусити підприємця працювати довше.

Як самостійно перевірити дані

Переглянути інформацію про накопичений стаж можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для авторизації знадобиться кваліфікований електронний підпис або Дія.Підпис.

В особистому кабінеті варто відкрити розділ «Мій страховий стаж», а також сформувати довідку ОК-5 або ОК-7. У цих документах відображаються сплачені внески, зараховані періоди та можливі пропуски.

ФОП не варто відкладати перевірку пенсійних даних до моменту оформлення виплат. Чим раніше виявлено незараховані місяці, помилки у звітності або відсутність інформації про платежі, тим більше часу залишається для пошуку документів і виправлення розбіжностей. Регулярний контроль ЄСВ та страхового стажу допоможе уникнути ситуації, коли багаторічна підприємницька діяльність фактично не забезпечила достатніх пенсійних прав.

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Джерело: На пенсії.