close-btn
PaySpaceMagazine

НКРЕКП підвищила тариф «Укренерго» на передачу електроенергії

28.07.2026 18:20
Ольга Деркач

Із 1 серпня 2026 року послуги з передачі електроенергії магістральними мережами подорожчають. НКРЕКП затвердила для НЕК «Укренерго» новий тариф у розмірі 928,45 грн за МВт·год без ПДВ — на 25% більше за рівень, що діяв до цього. Остаточне рішення регулятор ухвалив 28 липня

НКРЕКП підвищила тариф «Укренерго» на передачу електроенергії

Фото: freepik.com

Про це повідомляє Forbes з посиланням на регулятора.

Окремі умови передбачені для підприємств «зеленої» електрометалургії. Для них вартість передачі становитиме 563,26 грн за МВт·год без ПДВ. У загальному тарифі 365,19 грн за МВт·год припадає на фінансування спеціальних обов’язків, пов’язаних із підтримкою виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

Під час розрахунку нового тарифу регулятор виходив із прогнозного обсягу передачі електроенергії на рівні 89,55 млн МВт·год. Водночас очікується зниження активності в енергосистемі: обсяг відпуску може скоротитися на 9,5%, а передачі — на 5,5%. За менших обсягів споживання компанія отримує менше тарифних надходжень, тоді як значна частина її витрат залишається незмінною.

Ще одним чинником стали валютні коливання. Частина зобов’язань «Укренерго», зокрема розрахунки з виробниками відновлюваної енергії, залежить від курсу євро. Послаблення гривні відповідно збільшує потребу у фінансуванні. На структуру витрат також вплинула лібералізація граничних цін на ринку електроенергії, яка змінила вартість закупівель для балансування системи.

Також читайте: НБУ випустив нову памʼятну монету

В «Укренерго» перегляд тарифу пояснюють необхідністю підтримувати стабільну роботу мережі, профінансувати підготовку до осінньо-зимового періоду та не допустити подальшого накопичення боргів на енергоринку. При цьому для побутових споживачів тариф на електроенергію через це рішення безпосередньо не зміниться.

Як підвищення вплине на український бізнес

Для компаній новий тариф означає збільшення невиробничої складової у вартості кожної спожитої мегават-години. Порівняно з попереднім рівнем у 742,91 грн тариф зростає на 185,54 грн за МВт·год без ПДВ. Наприклад, підприємство, яке використовує 100 МВт·год електроенергії на місяць, додатково сплачуватиме близько 18,6 тис. грн без ПДВ лише за послугу передачі.

Найбільше зміни відчують енергоємні виробництва, логістичні центри, ритейл із великими холодильними потужностями, агропереробка та промислові підприємства. Частина бізнесу спробує закласти додаткові витрати у ціни товарів і послуг, що може посилити собівартісний тиск. Водночас підвищення тарифу стимулюватиме компанії активніше інвестувати в енергоефективність, власну генерацію, накопичувачі та точніше управління споживанням.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Стипендії зростуть удвічі: хто отримає 20 тисяч гривень

Названо, скільки заробив ПриватБанк у 2026 році

Від чого залежить розмір пенсії: правила розрахунку

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
НБУ випустив нову памʼятну монету 28.07.2026

НБУ випустив нову памʼятну монету
Стипендії зростуть удвічі: хто отримає 20 тисяч гривень 28.07.2026

Стипендії зростуть удвічі: хто отримає 20 тисяч гривень
Названо, скільки заробив ПриватБанк у 2026 році 28.07.2026

Названо, скільки заробив ПриватБанк у 2026 році
Від чого залежить розмір пенсії: правила розрахунку 27.07.2026

Від чого залежить розмір пенсії: правила розрахунку
Деякі українки можуть вийти на пенсію вже у 50 років 26.07.2026

Деякі українки можуть вийти на пенсію вже у 50 років
Скільки податку за землю сплатили українці у першому півріччі 2026 26.07.2026

Скільки податку за землю сплатили українці у першому півріччі 2026

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.07.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика

 Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

Останні новини
Сьогодні  17:10

НБУ випустив нову памʼятну монету

 Сьогодні  16:00

На Марсі виявили «земний» механізм утворення полярних сяйв

 Сьогодні  13:40

Названо, скільки заробив ПриватБанк у 2026 році

 Сьогодні  12:30

Nvidia, Microsoft і SpaceX створили альянс для розвитку безпечного ШІ

 Сьогодні  11:20

Криптотрейдер заробив $800 тис. на мемкоїні в мережі Robinhood Chain

 Сьогодні  10:10

НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії

 27.07.2026  19:30

Всередині Землі знайшли прихований океан

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.