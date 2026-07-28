НКРЕКП підвищила тариф «Укренерго» на передачу електроенергії

Із 1 серпня 2026 року послуги з передачі електроенергії магістральними мережами подорожчають. НКРЕКП затвердила для НЕК «Укренерго» новий тариф у розмірі 928,45 грн за МВт·год без ПДВ — на 25% більше за рівень, що діяв до цього. Остаточне рішення регулятор ухвалив 28 липня

Про це повідомляє Forbes з посиланням на регулятора.

Окремі умови передбачені для підприємств «зеленої» електрометалургії. Для них вартість передачі становитиме 563,26 грн за МВт·год без ПДВ. У загальному тарифі 365,19 грн за МВт·год припадає на фінансування спеціальних обов’язків, пов’язаних із підтримкою виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

Під час розрахунку нового тарифу регулятор виходив із прогнозного обсягу передачі електроенергії на рівні 89,55 млн МВт·год. Водночас очікується зниження активності в енергосистемі: обсяг відпуску може скоротитися на 9,5%, а передачі — на 5,5%. За менших обсягів споживання компанія отримує менше тарифних надходжень, тоді як значна частина її витрат залишається незмінною.

Ще одним чинником стали валютні коливання. Частина зобов’язань «Укренерго», зокрема розрахунки з виробниками відновлюваної енергії, залежить від курсу євро. Послаблення гривні відповідно збільшує потребу у фінансуванні. На структуру витрат також вплинула лібералізація граничних цін на ринку електроенергії, яка змінила вартість закупівель для балансування системи.

Також читайте: НБУ випустив нову памʼятну монету

В «Укренерго» перегляд тарифу пояснюють необхідністю підтримувати стабільну роботу мережі, профінансувати підготовку до осінньо-зимового періоду та не допустити подальшого накопичення боргів на енергоринку. При цьому для побутових споживачів тариф на електроенергію через це рішення безпосередньо не зміниться.

Як підвищення вплине на український бізнес

Для компаній новий тариф означає збільшення невиробничої складової у вартості кожної спожитої мегават-години. Порівняно з попереднім рівнем у 742,91 грн тариф зростає на 185,54 грн за МВт·год без ПДВ. Наприклад, підприємство, яке використовує 100 МВт·год електроенергії на місяць, додатково сплачуватиме близько 18,6 тис. грн без ПДВ лише за послугу передачі.

Найбільше зміни відчують енергоємні виробництва, логістичні центри, ритейл із великими холодильними потужностями, агропереробка та промислові підприємства. Частина бізнесу спробує закласти додаткові витрати у ціни товарів і послуг, що може посилити собівартісний тиск. Водночас підвищення тарифу стимулюватиме компанії активніше інвестувати в енергоефективність, власну генерацію, накопичувачі та точніше управління споживанням.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Стипендії зростуть удвічі: хто отримає 20 тисяч гривень

Названо, скільки заробив ПриватБанк у 2026 році

Від чого залежить розмір пенсії: правила розрахунку