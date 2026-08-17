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Мінімум для виживання: скільки потрібно українській сім’ї на місяць

17.08.2026 14:00
Микола Деркач

Реальний прожитковий мінімум в Україні суттєво перевищує офіційні соціальні стандарти. Для родини з двох дорослих та однієї дитини базові потреби вже вимагають понад 34 тис. грн на місяць, а сім’ї з двома дітьми — більш як 42 тис. грн. Водночас мінімальна зарплата та більшість пенсій не покривають навіть фактичного прожиткового мінімуму

Мінімум для виживання: скільки потрібно українській сім’ї на місяць

Фото: unsplash.com

Скільки потрібно українській родині

Для сім’ї з двох дорослих та однієї дитини віком від 6 до 18 років фактичний поріг виживання становить 34 680 грн на місяць з урахуванням обов’язкових податків і зборів. Без них необхідна сума становить 29 030 грн.

Ще більше потрібно родині з двома дітьми — дитиною до шести років та школярем. Її мінімальний сукупний бюджет має становити 42 634 грн на місяць з урахуванням податків або 36 984 грн без них.

Для домогосподарства з двох працездатних дорослих та одного з батьків похилого віку мінімально необхідний бюджет оцінюється у 32 134 грн з податками. Без обов’язкових платежів — 26 484 грн.

Ці суми відображають фактичну вартість базового набору товарів та послуг, тоді як встановлені державою соціальні стандарти залишаються значно нижчими.

Мінімальної зарплати недостатньо для базових потреб

Станом на червень 2026 року фактичний прожитковий мінімум для працездатної людини з урахуванням обов’язкових платежів становить 12 282 грн. Мінімальна зарплата водночас дорівнює лише 8 647 грн.

Таким чином, навіть людина, яка працює повний день та отримує мінімальну зарплату, формально не має достатнього доходу для покриття базового споживчого кошика.

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Ситуація навряд чи швидко зміниться. Згідно з Бюджетною декларацією, мінімальну зарплату планують підвищити до 9 546 грн у 2027 році, до 10 377 грн у 2028-му та до 11 114 грн у 2029-му. Навіть останній показник буде нижчим за фактичний прожитковий мінімум для працездатних станом на червень 2026 року.

Пенсії також не покривають базових витрат

Фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера у червні 2026 року становить 7 570 грн. Водночас мінімальна пенсія становить 2 595 грн, а людина із середньою зарплатою та 35 роками страхового стажу, за розрахунками OBOZ.UA, може розраховувати приблизно на 6 119 грн пенсії.

Це менше за суму, необхідну навіть для базового набору товарів та послуг. У низці областей нижчою за фактичний прожитковий мінімум залишається й середня пенсія.

Водночас сам споживчий кошик, на основі якого визначається фактичний прожитковий мінімум, передбачає вкрай обмежений набір товарів. Зокрема, він не враховує витрати на мобільний та домашній інтернет, а окремі речі мають використовуватися протягом багатьох років.

Одним із ключових кроків для перегляду соціальних стандартів називають детінізацію зарплат. Через виплати в конвертах Пенсійний фонд недоотримує внески, що обмежує можливості для підвищення пенсій. Одним з інструментів детінізації може стати й поступове збільшення мінімальної зарплати.

Редакція PSM звертає увагу: наведені розрахунки показують, що офіційні мінімальні доходи в Україні поки не відповідають фактичній вартості навіть базового споживання. Для сімей із дітьми розрив особливо відчутний, адже необхідний бюджет у кілька разів перевищує одну мінімальну зарплату.

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Джерело: OBOZ.UA.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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