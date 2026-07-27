Від чого залежить розмір пенсії: правила розрахунку

Розмір пенсії для кожного українця визначають окремо. На майбутню виплату впливають насамперед тривалість страхового стажу та офіційний дохід, з якого роботодавець або сама людина сплачували єдиний соціальний внесок

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, під час призначення пенсії використовують три основні показники: середню заробітну плату в країні за три календарні роки, що передують зверненню, індивідуальний коефіцієнт доходу та коефіцієнт страхового стажу.

Індивідуальний коефіцієнт показує, як заробіток майбутнього пенсіонера співвідносився із середньою зарплатою в Україні у відповідні періоди. Чим вищою була офіційна зарплата порівняно із загальнодержавним показником, тим більшим може бути базовий розмір виплати.

Для обчислення пенсії ПФУ автоматично враховує відомості про доходи, накопичені в системі персоніфікованого обліку з 1 липня 2000 року. За бажанням людина також може подати інформацію про заробіток за будь-які 60 місяців поспіль до цієї дати.

Однак такі дані необхідно підтвердити довідкою з підприємства або архівної установи. Відомості в документі мають відповідати первинним бухгалтерським матеріалам.

Окрема доплата передбачена за стаж понад установлену норму. Йдеться про понад 30 років страхового стажу для жінок і понад 35 років для чоловіків. За кожен повний додатковий рік пенсію збільшують на 1% від її основного розміру. Водночас сума доплати за один рік не може бути більшою за 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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Законодавство також визначає нижню та верхню межі пенсійних виплат. За наявності повного страхового стажу пенсія за віком не повинна бути меншою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Максимальна виплата разом із надбавками, індексаціями та підвищеннями обмежується десятьма такими прожитковими мінімумами.

Наприклад, людина виходить на пенсію у 2026 році, має 40 років страхового стажу та протягом трудового життя отримувала зарплату на рівні середньої по країні. Якщо умовний середній показник за 2023–2025 роки становить 15 000 грн, коефіцієнт зарплати дорівнюватиме 1, а коефіцієнт стажу — 0,4.

Базова пенсія у такому разі становитиме: 15 000 × 1 × 0,4 = 6 000 грн.

Якщо розрахунок проводиться для чоловіка, п’ять років стажу вважатимуться понаднормовими. За прожиткового мінімуму 2 595 грн максимальна доплата за кожен із цих років становитиме 25,95 грн. Загальне підвищення сягне 129,75 грн, а підсумкова щомісячна виплата — 6 129,75 грн.

Таким чином, на пенсійне забезпечення безпосередньо впливає офіційна трудова історія. Тривалий страховий стаж і вища «біла» зарплата, з якої регулярно сплачувався ЄСВ, збільшують майбутню виплату.

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Джерело: На пенсії.