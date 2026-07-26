Деякі українки можуть вийти на пенсію вже у 50 років

В Україні загальний пенсійний вік становить 60 років, однак для окремих категорій громадян законодавство передбачає можливість оформити виплати значно раніше. Зокрема, деякі жінки можуть звернутися по призначення пенсії одразу після досягнення 50-річного віку

Відповідні норми містяться в Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Для дострокового виходу на пенсію заявниця повинна належати до визначеної законом категорії та мати необхідну тривалість страхового стажу.

Хто має право на пенсію з 50 років

Оформити дострокову пенсію можуть жінки, які народили п’ятьох або більше дітей і виховували їх щонайменше до шестирічного віку.

Також ця пільга поширюється на матерів дітей з інвалідністю з дитинства. Однією з ключових умов є те, що жінка виховувала таку дитину до досягнення нею шести років.

В обох випадках для призначення виплат потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Якщо необхідного стажу немає, скористатися правом на дострокову пенсію у 50 років не вдасться.

Чи можуть достроково вийти на пенсію усиновлювачки

Право на пільгове призначення пенсії можуть мати не лише біологічні, а й прийомні матері. У Пенсійному фонді України пояснили це на прикладі жінки, яка усиновила п’ятирічну дитину з інвалідністю.

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Під час розгляду такого питання враховують, чи зазначена заявниця матір’ю у документах про усиновлення, а також коли саме дитині було встановлено інвалідність. Для отримання пільги відповідний статус має бути підтверджений до досягнення дитиною шестирічного віку.

За наявності необхідних документів і щонайменше 15 років страхового стажу усиновлювачка також може претендувати на дострокове призначення пенсії після 50 років.

Які документи потрібно подати

Для оформлення виплат необхідно надати документи, які підтверджують народження або усиновлення дитини. У них заявниця має бути офіційно зазначена як мати.

Окремо знадобиться підтвердження того, що дитині встановили інвалідність до досягнення шестирічного віку. Також Пенсійному фонду потрібно надати відомості про наявність не менше 15 років страхового стажу.

Закон передбачає дострокову пенсію і для батька, який виховував дитину без матері. Проте для чоловіків діють інші умови: звернутися по виплати можна після досягнення 55 років за наявності щонайменше 20 років страхового стажу.

Отже, для окремих категорій українок пенсійний вік настає раніше за загальновстановлений. Закон дозволяє оформити виплати вже після 50 років, однак для цього потрібно підтвердити право на пільгу документами та мати не менше 15 років страхового стажу.

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Джерело: На пенсії.