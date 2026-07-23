Деякі українці можуть отримати ₴37 800 допомоги: хто має право

Благодійна організація «Карітас України» продовжує реалізацію програм фінансової допомоги для громадян, які постраждали внаслідок війни

У Дніпропетровській області відкрили прийом заявок на отримання цільових агрогрантів для внутрішньо переміщених осіб. Розмір допомоги для одного домогосподарства може становити до 37 800 гривень.

Хто може подати заявку на фінансову допомогу

Програма агрогрантів розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які зараз проживають у Дніпропетровській області та планують займатися сільським господарством або розвивати вже наявне домашнє господарство.

Допомогу надають у межах проєкту «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні», який реалізується за підтримки уряду США. Учасники програми можуть отримати цільове фінансування в розмірі до 37 800 гривень на одну родину.

На цьому етапі документи приймають від жителів таких територіальних громад Дніпропетровської області: Криничанської, Вишнівської, Лихівської, Саксаганської.

Щоб претендувати на отримання гранту, домогосподарство має відповідати встановленим критеріям вразливості. Крім того, заявник повинен мати офіційно підтверджений статус внутрішньо переміщеної особи.

Ще однією обов’язковою умовою є відсутність аналогічної допомоги від інших благодійних або гуманітарних організацій. Родина не повинна була отримувати подібні гранти протягом поточного календарного року.

Читайте також: Яка середня пенсія в Україні — Опендатабот

На що дозволено витратити

Кошти, які отримають учасники програми, мають цільове призначення. Гроші необхідно спрямувати на придбання товарів, техніки, обладнання, птиці або кормів, які потрібні для ведення чи розвитку домашнього сільського господарства.

Зокрема, грантові кошти дозволяється використати на придбання сільськогосподарської техніки. До цієї категорії можуть належати мотоблоки, культиватори, а також різні види навісного обладнання, необхідного для обробітку землі та виконання господарських робіт.

Фінансування також можна спрямувати на обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Йдеться, зокрема, про зерноподрібнювачі, корморізки, автоклави для домашнього консервування, а також ємності для накопичення та зберігання води.

Окремим напрямом використання коштів є придбання свійської птиці та кормів. Учасники програми можуть закупити курей-несучок, комбікорми, зерно та інші необхідні ресурси для утримання птиці й організації невеликого домашнього господарства.

Як отримати додаткову інформацію

Детальні умови участі, повний перелік критеріїв вразливості, порядок подання заявки та список необхідних документів можна уточнити, звернувшись на гарячу лінію «Карітас Кам’янське». Консультації надають із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за телефонами: 068 175 78 08; 050 081 00 69.

Для українців, які були змушені залишити свої домівки та облаштовувати життя в нових громадах, така допомога може частково покрити витрати на запуск або відновлення домашнього господарства. Придбання техніки, обладнання, птиці та кормів дає родинам можливість самостійно вирощувати продукти, зменшити щоденні витрати на харчування або отримувати додатковий дохід від продажу частини продукції. Водночас програма доступна лише для визначених категорій ВПО та передбачає контроль за використанням коштів, тому заявникам необхідно уважно ознайомитися з правилами, підготувати документи й зберігати підтвердження всіх витрат.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як скоротити витрати на електроенергію

Деякі пенсіонери отримають більші виплати: кого це стосується

Хто з українців може отримати допомогу на оплату комуналки

Джерела: На пенсії.