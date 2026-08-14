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Як зміниться пенсійна система України після реформи

14.08.2026 14:20
Микола Деркач

В Україні планують змінити механізм формування пенсій, розділивши виплати в солідарній системі на гарантовану державою та індивідуальну частини. Окремо реформа передбачає запуск накопичувального рівня, однак участь у ньому має бути добровільною

Як зміниться пенсійна система України після реформи

Фото: magnific.com//Drazen Zigic

Як формуватиметься пенсія

На першому етапі уряд планує перебудувати чинну солідарну систему. Замість однієї виплати пенсія складатиметься з базової та страхової частин.

Базова частина має стати однаковою державною гарантією для пенсіонерів. Її попередньо пропонують встановити на рівні 3 000 грн.

Страхова складова залежатиме від трудового внеску конкретної людини — тривалості страхового стажу та обсягу сплаченого єдиного соціального внеску.

За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, мінімальну загальну виплату планують встановити на рівні 6 000 грн. Якщо сума базової та розрахованої страхової частин буде нижчою, різницю компенсуватиме держава.

Таким чином, нова модель має одночасно встановити гарантований мінімум і сильніше пов’язати розмір пенсії з внесками, які людина сплачувала протягом трудового життя.

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Накопичувальна пенсія буде добровільною

Другим напрямом реформи стане накопичувальний рівень. На відміну від попередніх варіантів його запуску, нова концепція не передбачає обов’язкової участі всіх працівників.

Працюючих українців планують автоматично підключати до накопичувальної системи, однак вони зможуть відмовитися від додаткових внесків.

Фактичний збір таких внесків може розпочатися не раніше 2028 року. Для цього Верховна Рада спочатку має ухвалити відповідне законодавство. Після набрання законом чинності приблизно дев’ять місяців планують відвести на створення та запуск необхідної інфраструктури.

Скільки коштуватимуть зміни

Перехід до нової моделі потребуватиме значного додаткового фінансування з державного бюджету. За попередніми розрахунками Міністерства соціальної політики, витрати можуть становити:

  • 169 млрд грн у 2027 році;
  • 140 млрд грн у 2028 році;
  • 157 млрд грн у 2029 році.

Остаточна редакція законопроєкту поки узгоджується, тому окремі параметри реформи ще можуть змінитися.

Запропонована модель має зробити формулу пенсійних виплат зрозумілішою: одна частина забезпечуватиме державний мінімум, друга залежатиме від страхового внеску людини, а накопичення дозволять за бажанням формувати додатковий дохід на пенсії.

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Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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