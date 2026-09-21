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Пенсіонери можуть отримати понад 25 000 грн одноразово: хто має право

21.09.2026 17:20
Микола Деркач

Частина українців під час виходу на пенсію може отримати не лише щомісячні виплати, а й значну одноразову допомогу. Йдеться про працівників окремих бюджетних сфер, які мають необхідний стаж і відповідають установленим законом вимогам

Пенсіонери можуть отримати понад 25 000 грн одноразово: хто має право

Фото: chatgpt.com

Розмір такої допомоги становить десять місячних пенсій за віком. За наведеними розрахунками, мінімально йдеться приблизно про 25 950 грн, однак фактична сума для конкретної людини залежатиме від розміру призначеної їй пенсії.

Правила передбачені законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Щоб отримати виплату, на момент оформлення пенсії людина має відповідати одразу кільком критеріям. Зокрема, вона повинна працювати у державному або комунальному закладі на посаді, яка раніше давала право на пенсію за вислугу років.

Також важливий страховий стаж. Для чоловіків він має становити щонайменше 35 років, для жінок — не менше 30 років.

Є ще одна принципова умова: до виходу на пенсію за віком людина не повинна була отримувати будь-який інший вид пенсії.

При цьому враховується не вся трудова діяльність, а робота у визначених установах і на конкретних посадах. Їх перелік затверджений постановою Кабінету Міністрів №909 від 4 листопада 1993 року.

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Хто може отримати десять пенсій

Право на таку допомогу мають представники кількох професійних груп бюджетної сфери. Серед них — працівники освіти та охорони здоров’я, фахівці соціального захисту і соціального забезпечення, окремі працівники театрально-концертної сфери, а також заслужені майстри спорту та члени національних збірних.

Важливо, щоб конкретна посада людини входила до урядового переліку професій, які дають право на пенсію за вислугу років.

Окрему заяву саме на отримання десятикратної виплати подавати не потрібно. Пенсійний фонд перевіряє право на неї під час оформлення пенсії за віком та призначає допомогу одночасно з основною пенсією.

Для підтвердження стажу ПФУ використовує відомості з трудової книжки, Реєстру застрахованих осіб та інші документи. Якщо людина працювала на кількох посадах, які дають право на відповідну пільгу, такі періоди можуть підсумовуватися.

На думку редакції PSM, українцям, які тривалий час працювали у бюджетній сфері, варто ще до оформлення пенсії перевірити свій страховий стаж і відповідність посади урядовому переліку. Саме від цих деталей залежить право на одноразову виплату, яка може становити десятки тисяч гривень.

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Джерело: Новини.Live.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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