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НБУ виправив дані платіжного балансу за 2020-2026

21.09.2026 12:50
Микола Деркач

Нацбанк здійснив ретроспективний перегляд окремих показників платіжного балансу України за 2020-2025 роки та I квартал 2026 року у зв’язку з отриманням від Державної митної служби України уточнених адміністративних даних щодо товарів, які переміщувалися в міжнародних поштових та експрес-відправленнях

НБУ виправив дані платіжного балансу за 2020-2026

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Під час використання відповідної інформації для складання статистики зовнішнього сектору Національний банк виявив невідповідності в отриманих даних та ініціював їх додаткову перевірку. Після проведення відповідної перевірки Держмитслужбою було виявлено окремі неточності, які були пов’язані, зокрема, зі змінами в процедурах декларування міжнародних поштових та експрес-відправлень, переходом до їх електронного декларування та використанням різних інформаційних ресурсів Держмитслужби для формування відповідних даних.

За результатами проведеної роботи Держмитслужба сформувала та надала Національному банку уточнену інформацію щодо митного оформлення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, на основі якої були оновлені відповідні показники платіжного балансу.

На підставі оновлених даних Національний банк здійснив перерахунок відповідних показників платіжного балансу за 2020–2025 роки та I квартал 2026 року. Найсуттєвіше перегляд вплинув на показники за 2025 рік.

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Також до платіжного балансу за 2025 рік та I квартал 2026 року були внесені інші зміни, пов’язані з отриманням нових звітних даних, зокрема щодо обсягів міжнародної технічної допомоги, зовнішньої торгівлі послугами та приватних грошових переказів.

За результатами перегляду від’ємне сальдо поточного рахунку у 2020 році зменшено на $0,6 млрд, у 2021 році — на $0,8 млрд, у 2022 році — на $0,1 млрд, у 2023 році — на $0,3 млрд, у 2024 році — на $1 млрд, у 2025 році — на $4,6 млрд, а у I кварталі 2026 року — на $1,2 млрд.

Оновлені часові ряди за 2023–2025 роки оприлюднено на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

Редакція PSM звертає увагу, що ретроспективний перегляд статистики може суттєво змінювати оцінку зовнішньоекономічної ситуації навіть через кілька років після звітного періоду. Тому для аналізу платіжного балансу важливо орієнтуватися саме на актуалізовані часові ряди НБУ, а не на раніше оприлюднені показники.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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