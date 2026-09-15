НБУ застосував заходи впливу до трьох небанківських фінустанов

Нацбанк застосував до ТОВ «ФК «Юрспецфінанс», ТОВ «ФК «Еліт Фінанс» та ТОВ «ФК «Ірбіс» заходи впливу у вигляді письмових застережень за виявлені недоліки в їх діяльності

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

«Заходи впливу застосовано відповідно до вимог Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2024 року № 185 (зі змінами)», — йдеться у повідомленні регулятора.

Зазначені установи зобов’язані до 6 жовтня 2026 року усунути недоліки у своїй діяльності.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 вересня 2026 року.

Також нещодавно НБУ застосував заходи впливу до п’яти небанківських фінансових компаній. Частина з них порушила строки подання звітності, а в діяльності ще двох установ регулятор виявив недоліки, пов’язані з корпоративним управлінням і внутрішнім контролем.

Йдеться про ТОВ «ФК «Фінцентр», ТОВ «ФК «Інтенсивні Фінанси», ТОВ «Фінансова компанія управління активами», ТОВ «Доступні Фінанси» та ТОВ «Секвоя Капітал».

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Раніше ми також писали, що Нацбанк у серпні 2026 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, оштрафував один банк та сім небанківських фінансових установ.

Серед банків штраф отримав АБ «Укргазбанк» — 17 600 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Найбільший штраф серед небанківських фінкомпаній отримав ПАТ «СК «УСГ» — 30 765 792 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ , що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

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