На чому тримається держбюджет: Мінфін розкрив джерела доходів

Звідки держава отримує кошти для фінансування своїх потреб і яку роль у цьому відіграють платники податків? Мінфін оприлюднив дані, які дають змогу простежити, як наповнюється бюджет

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України, посилаючись на оперативні дані Державної казначейської служби.

За оперативними даними Державної казначейської служби, за вересень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 195,9 млрд гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

57,2 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

– податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів; 36,9 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 46,8 млрд грн, відшкодовано – 9,9 млрд грн);

– податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 46,8 млрд грн, відшкодовано – 9,9 млрд грн); 24,0 млрд грн – акцизного податку;

– акцизного податку; 20,3 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб;

– податку на доходи фізичних осіб; 5,9 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

– ввізного та вивізного мита; 4,3 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

– податку на прибуток підприємств; 3,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у вересні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів), у розмірі 34,5 млрд гривень.

В цілому, за підсумками вересня 2026 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 518,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

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Дані за січень–вересень 2026 року

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-вересень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 2,49 трлн гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

491 млрд грн – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

270 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

266,3 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір*;

255,2 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 426,1 млрд грн, відшкодовано – 170,9 млрд грн);

231,1 млрд грн – акцизний податок;

57,1 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку;

48,6 млрд грн – ввізне та вивізне мито;

39,1 млрд грн – рентна плата за користування надрами.

* З 1 липня 2026 року, відповідно до змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», надходження від сплати військового збору спрямовуються до спеціального фонду державного бюджету на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Важливими джерелами доходів загального фонду державного бюджету у січні–вересні цього року стали кошти міжнародної грантової допомоги у розмірі 604 млрд грн, а також перерахування у квітні та травні поточного року частини прибутку Національного банку України в сумі 146,1 млрд гривень, здійснені відповідно до Закону України «Про Національний банк України» після підтвердження річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та її затвердження Радою НБУ.

В цілому, за підсумками січня-вересня 2026 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 4,12 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 4,78 трлн грн, у тому числі загального фонду – 3,27 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-вересні 2026 року склали 569,9 млрд грн, з яких 67,2 млрд грн надійшло у вересні.

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Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень–вересень 2026 року становили 717,2 млрд грн, або 58,3% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 362,1 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 55 млрд грн (450 млн дол. США та 691 млн євро).

При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 130,9 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел надійшло 355,07 млрд грн (або близько $8 млрд), зокрема:

126,13 млрд грн (2,44 млрд євро) – надходження коштів від ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;

96,1 млрд грн (1,6 млрд СПЗ) – надходження коштів МВФ;

44,6 млрд грн (1 млрд дол. США) – надходження коштів позики МБРР в рамках проєкту «Перша позика на політику розвитку робочих місць та зростання приватного сектору в Україні» (DPO);

37,4 млрд грн (0,84 млрд дол. США) – надходження коштів позики МБРР в рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE);

26,9 млрд грн (598,75 млн дол. США, у тому числі Японія – 300 млн дол. США, Велика Британія – 298,75 млн дол. США) – надходження коштів позики МБРР в рамках Угоди про позику «Проєкт у сфері соціального захисту задля охоплення, стійкості, інновацій та трансформації» (SPIRIT);

12,1 млрд грн (0,24 млрд євро) – надходження коштів позики МБРР в рамках додаткового фінансування до проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління» (PEACE);

5 млрд грн (111,5 млн дол. США) – надходження коштів позики МБРР в рамках додаткового фінансування до Програми «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій» (THRIVE);

2,7 млрд грн (60 млн дол. США) – надходження коштів позики МБРР в рамках третього додаткового фінансування до Програми «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN);

2,03 млрд грн (46,7 млн дол. США) – надходження коштів позики МБРР в рамках додаткового фінансування до Програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE);

1,48 млрд грн (28,5 млн євро) – надходження коштів позики БРРЄ в рамках проєкту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (Heal Ukraine);

0,36 млрд грн (8,1 млн дол. США) – надходження коштів позики МАР в рамках додаткового фінансування до Програми «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN);

0,26 млрд грн (5,95 млн дол. США) – надходження коштів позики МАР в рамках додаткового фінансування до Програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE).

Платежі з погашення державного боргу за січень–вересень 2026 року склали 438,8 млрд грн (96% плану), платежі з обслуговування – 275,7 млрд грн (98,5% плану).

Редакція PSM звертає увагу, що за бюджетними показниками стоїть щоденна робота підприємств і громадян, які сплачують податки. Тому підтримка умов для ведення бізнесу та збереження робочих місць — це також питання спроможності держави фінансувати свої потреби в майбутньому.

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