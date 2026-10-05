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Скільки заборгувала Україна та на яких умовах позичає гроші

05.10.2026 18:30
Микола Деркач

Україна продовжує залучати кошти для фінансування бюджетних потреб під час війни. Скільки держава вже заборгувала та на яких умовах отримує позики?

Скільки заборгувала Україна та на яких умовах позичає гроші

Фото: chatgpt.com

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, на кінець серпня державний та гарантований державою борг України становив 9,6 трлн грн (порівняно з кінцем липня +30,44 млрд грн, або +0,3%). Сума велика, тож особливо важливо, у кого ми позичаємо, під які відсотки і на який строк.

Сьогодні Україна значною мірою спирається на довгострокову підтримку міжнародних партнерів. Майже дві третини боргового портфеля становлять пільгові кредити. Саме тому, попри війну та рекордні потреби бюджету, зменшується потреба в значно дорожчих ринкових запозиченнях.

Показовий результат такої політики: середньозважена ставка державного боргу знизилась до 4,37%. Для порівняння, рік тому вона становила 4,87%. Тобто кожна нова гривня залученого фінансування обходиться державі дешевше, ніж раніше. Водночас строки погашення зобов’язань залишаються одними з найдовших за останнє десятиліття.

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«Звичайно, борг після завершення війни ще довго залишатиметься одним із головних викликів для економіки. Але важливо, що вже зараз держава працює над тим, щоб цей борг був максимально дешевим, довгим і керованим. У нинішніх умовах це, без перебільшення, один із ключових елементів фінансової безпеки країни», — пояснює народний депутат.

Редакція PSM звертає увагу, що для оцінки боргового навантаження важливо стежити й за тим, як змінюються доходи бюджету та спроможність економіки зростати. Саме від цього залежатиме, скільки ресурсів Україна зможе спрямовувати на відновлення, не відкладаючи інші потреби заради розрахунків із кредиторами.

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Рубрики: АналітикаГрошіСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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