Скільки Україна залучила через ОВДП за дев’ять місяців 2026

За даними депозитарію НБУ, упродовж січня – вересня 2026 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах ₴318 496,4 млн (318 млрд грн), $452,0 млн та €696,7 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано ₴276 802,5 млн, $650,0 млн та €557,8 млн

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 30 вересня 2026 року Уряд України на первинних аукціонах залучив ₴1 800 612,1 млн (1,8 трлн грн), $11 243,3 млн та €3 944,0 млн, а на погашення за ОВДП спрямував ₴1 271 956,7 млн, $12 145,3 млн та €3 479,2 млн.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у вересні, становила 16,5% річних у гривні. ОВДП, номіновані в доларах США та євро, у вересні не розміщувалися.

Станом на 1 жовтня 2026 року загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив ₴1 153,1 млрд в еквіваленті.

Структура портфеля за валютами випуску:

₴1 074 102,0 млн;

$1 049,1 млн;

€633,9 млн.

Загальний портфель ОВДП у власності фізичних осіб сягнув ₴167,5 млрд в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

₴102 516,4 млн;

$1 156,8 млн;

€262,9 млн.

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Загальний портфель ОВДП у власності нерезидентів становив ₴17,7 млрд в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

₴16 514,6 млн;

$15,0 млн;

€10,0 млн.

Загальний портфель військових облігацій у власності юридичних осіб без урахування банків становив ₴77,2 млрд в еквіваленті порівняно з ₴84,8 млрд роком раніше.

Структура портфеля військових ОВДП у власності бізнесу за валютами випуску:

₴53 556,1 млн, або 23,9% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;

$340,7 млн, або 17,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США;

€165,2 млн, або 20,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних осіб становив ₴110,4 млрд в еквіваленті порівняно з ₴75,1 млрд станом на 1 жовтня 2025 року.

Структура портфеля військових ОВДП у власності фізичних осіб за валютами випуску:

₴53 143,3 млн, або 22,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;

$1 038,3 млн, або 52,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США;

€215,1 млн, або 26,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Обсяг військових ОВДП у власності нерезидентів становив ₴4 991,4 млн, $13,1 млн та €10,0 млн.

Міністерство фінансів України у вересні 2026 року здійснило погашення військових ОВДП на суму ₴20 540,6 млн.

Детальнішу статистику щодо військових облігацій розміщено за посиланням. Дані в таблиці наведені за номінально-амортизаційною вартістю.

Редакція PSM звертає увагу, що ОВДП залишаються одним із ключових інструментів внутрішнього фінансування держави. Для інвесторів їхня привабливість залежить не лише від заявленої дохідності, а й від строку погашення, валюти випуску, рівня інфляції та потреби в ліквідності, тому перед купівлею варто оцінювати всі ці фактори в комплексі.

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