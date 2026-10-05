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Що може вплинути на крипторинок та Біткоїн цього тижня

05.10.2026 19:50
Микола Деркач

Цього тижня Біткоїн і весь крипторинок можуть отримати новий імпульс одразу від чотирьох важливих макроекономічних подій у США. У центрі уваги — індекс ділової активності у сфері послуг, протокол ФРС, дані щодо безробіття та споживчих настроїв

Що може вплинути на крипторинок та Біткоїн цього тижня

Фото: chatgpt.com

Першим важливим сигналом стане вересневий індекс ділової активності у сфері послуг від ISM.

Сфера послуг займає найбільшу частку економіки США, тому сильне відхилення показника від прогнозів може швидко змінити очікування щодо інфляції та подальшої політики Федеральної резервної системи.

Якщо PMI виявиться сильнішим за очікування, це може повернути побоювання, що американська економіка залишається достатньо стійкою для збереження високих ставок. Для ризикових активів, зокрема Біткоїна, такий сценарій зазвичай створює додатковий тиск.

Слабший показник, навпаки, може посилити очікування паузи з боку ФРС.

Найбільшу увагу ринок, ймовірно, приділить середі, коли буде опубліковано протокол засідання FOMC від 15–16 вересня.

На тому засіданні ФРС підвищила ставку вперше за три роки. Тепер інвестори хочуть зрозуміти, наскільки одностайними були чиновники та чи допускають вони ще одне підвищення до кінця року.

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Для Біткоїна це важливо, оскільки очікування щодо ставок безпосередньо впливають на курс долара, дохідність американських держоблігацій та загальний апетит інвесторів до ризику.

У четвер ринки отримають свіжі дані щодо первинних заявок на допомогу з безробіття. У попередньому звіті їхня кількість становила 197 тис., а чотиритижнева середня знизилася до 200 тис.

Ще один низький показник може свідчити, що американський ринок праці залишається стійким навіть після слабших даних щодо зайнятості у вересні.

Завершить тиждень попередній жовтневий індекс споживчих настроїв Мічиганського університету.

Окремим фактором ризику залишається геополітична ситуація на Близькому Сході. Ринки продовжують стежити за можливими новими діями США та Ірану, що також може посилити волатильність ризикових активів.

Редакція PSM звертає увагу, що ключовою подією для Біткоїна цього тижня, ймовірно, стане саме протокол ФРС. Якщо він посилить очікування жорсткішої монетарної політики, крипторинок може опинитися під тиском. М’якші сигнали, навпаки, можуть підтримати попит на ризикові активи.

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Джерело: Crypto Potato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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