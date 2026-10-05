Ця криптовалюта метавсесвіту злетіла майже на 70% за тиждень

Криптовалюта SAND, пов’язана з метавсесвітом The Sandbox, різко подорожчала після скасування попереджень на трьох криптобіржах

Про це пише Finbold.

Наприкінці минулого тижня курс SAND піднявся з $0,044 до $0,072, а 3 жовтня сягнув $0,081. Згодом ціна відступила до $0,073, проте тижневий приріст на момент написання матеріалу становив 68,82%.

Поштовхом стало рішення Upbit, Bithumb і Coinone прибрати попередження про ризики торгівлі SAND, запроваджені в серпні. Зокрема, 2 жовтня Bithumb повідомила, що причини для застереження усунули, та анонсувала відновлення внесення і виведення коштів.

Попередження з’явилися після атаки на міжмережевий міст — інструмент для переміщення криптоактивів між блокчейнами. Зловмисник скористався вразливістю в мережах Base і BNB Smart Chain, створивши SAND без відповідного забезпечення в Ethereum.

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Команда The Sandbox відключила уражені мости й оголосила компенсацію постраждалим користувачам у співвідношенні 1:1. За її повідомленням, SAND у мережах Ethereum та Polygon інцидент не зачепив.

Попри стрибок, ціна залишалася приблизно на 99% нижчою за історичний максимум 2021 року, а річне падіння перевищувало 78%. За оцінкою Finbold, подорожчання також не супроводжувалося помітним пожвавленням активності користувачів метавсесвіту. Це ставить під сумнів стійкість зростання.

Редакція PSM звертає увагу, що для користувачів в Україні цей випадок порушує питання безпеки зберігання та переказу криптовалют. Однакова назва активу в різних мережах не означає однакових технічних ризиків: значення мають і обраний блокчейн, і сервіси, через які проходять кошти.

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