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НБУ застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній

09.09.2026 15:30
Микола Деркач

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти небанківських фінансових компаній. Частина з них порушила строки подання звітності, а в діяльності ще двох установ регулятор виявив недоліки, пов’язані з корпоративним управлінням і внутрішнім контролем

НБУ застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній

Фото: НБУ

Йдеться про ТОВ «ФК «Фінцентр», ТОВ «ФК «Інтенсивні Фінанси», ТОВ «Фінансова компанія управління активами», ТОВ «Доступні Фінанси» та ТОВ «Секвоя Капітал».

Для перших трьох компаній Нацбанк застосував вимогу усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства.

Причиною стало те, що «ФК «Фінцентр», «ФК «Інтенсивні Фінанси» та «Фінансова компанія управління активами» не подали до НБУ у встановлені строки звіти про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік.

Такі звіти є частиною обов’язкової регуляторної звітності фінансових компаній і мають підтверджувати достовірність та належну якість даних, які установи передають Національному банку.

Тепер усі три компанії повинні виправити порушення та виконати вимоги регулятора до 29 вересня 2026 року.

Окремі заходи НБУ застосував до компаній «Доступні Фінанси» та «Секвоя Капітал». Вони отримали письмові застереження через недоліки, виявлені під час нагляду за їхньою діяльністю.

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У Нацбанку уточнили, що рішення ухвалили відповідно до вимог положення, яке регулює систему корпоративного управління та внутрішнього контролю фінансових компаній.

Регулятор не деталізував характер усіх виявлених недоліків, однак зобов’язав обидві компанії усунути їх у той самий строк — до 29 вересня 2026 року.

Таким чином, усі п’ять установ мають менше місяця, щоб виконати вимоги Національного банку та привести окремі аспекти своєї роботи у відповідність до встановлених правил.

Рішення щодо застосування заходів впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 вересня 2026 року.

На думку редакції PSM, такі рішення показують, що НБУ продовжує посилювати контроль за небанківським фінансовим сектором не лише в частині фінансової стійкості компаній, а й щодо звітності, корпоративного управління та внутрішніх процедур. Для учасників ринку це означає, що навіть несвоєчасне подання документів або недоліки в організації внутрішніх процесів можуть стати підставою для регуляторного втручання.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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