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НБУ випустив срібну монету до 30-річчя гривні

03.09.2026 17:00
Микола Деркач

Національний банк України ввів в обіг нову срібну пам’ятну монету «До 30-річчя грошової реформи в Україні». Випуск приурочили до ювілею гривні, яка з’явилася в обігу у вересні 1996 року

НБУ випустив срібну монету до 30-річчя гривні

Фото: НБУ

Грошова реформа в Україні розпочалася 2 вересня 1996 року і тривала два тижні. У цей період купоно-карбованці можна було без обмежень обміняти на нову національну валюту. А вже з 17 вересня гривня стала єдиним законним платіжним засобом на території країни.

Нова пам’ятна монета має номінал 1 гривня, але виготовлена зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г. Монету також оздобили локальною позолотою, а її тираж буде обмеженим — до 5 000 штук.

Дизайн об’єднує дві версії української гривні різних років.

На аверсі відтворили сучасну обігову монету номіналом 1 гривня зразка 2018 року. Тут розміщені малий Державний Герб України, номінал, напис «Україна», рік карбування 2026 та логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі використали дизайн першої обігової одногривневої монети, яка перебувала в обігу до появи нового зразка у 2018 році. Також на ній зазначено 1996 рік — рік проведення грошової реформи.

Таким чином, дві сторони монети фактично поєднують початок історії сучасної гривні та її нинішній вигляд.

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Автором ідеї та адаптації дизайну став Андрій Сагач. Над аверсом працював художник Володимир Дем’яненко, а над реверсом — Василь Лопата.

Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що випуск присвячений не лише самому ювілею реформи, а й 30-річному шляху української національної валюти. У Нацбанку наголошують, що запровадження гривні стало одним із важливих етапів формування економічної незалежності України.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

На думку редакції PSM, ювілейний випуск цікавий не лише колекціонерам. Поєднання на одній монеті дизайну першої та сучасної гривні добре показує, наскільки сильно змінилася українська грошова система за 30 років. У 1996 році запровадження власної валюти було передусім елементом економічної самостійності держави, а сьогодні гривня залишається одним із найбільш впізнаваних символів цієї незалежності.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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