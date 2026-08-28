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НБУ змінив правила перевірок на платіжному ринку

28.08.2026 10:20
Микола Деркач

Національний банк України оновив порядок проведення виїзних перевірок та застосування заходів впливу до учасників платіжного ринку і ринку небанківських фінансових послуг. Нові правила набирають чинності з 28 серпня 2026 року

НБУ змінив правила перевірок на платіжному ринку

Фото: НБУ

Зміни стосуються фінансових компаній, ломбардів та інших учасників ринку, діяльність яких перебуває під наглядом регулятора. У НБУ пояснили, що оновлення має вдосконалити підходи до здійснення нагляду та уточнити окремі процедури під час перевірок.

Зокрема, Нацбанк деталізував порядок відкликання ліцензій у фінансових компаній та ломбардів у випадках, коли вони здійснюють ризикову діяльність, що може загрожувати інтересам їхніх клієнтів або кредиторів.

Також визначено механізм застосування нового штрафу до фінансових компаній за порушення вимог щодо суміщення видів діяльності. Ці зміни пов’язані з набранням чинності новими положеннями законодавства про факторинг.

Окремо розширюються підстави для проведення позапланових виїзних перевірок. Тепер такою підставою може бути звернення або доручення державного чи іншого уповноваженого органу у випадках, прямо передбачених українським законодавством.

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НБУ також змінив порядок оформлення результатів перевірок. До фінального звіту дозволяється включати обставини, які можуть стати підставою для застосування заходів впливу, навіть якщо вони не були зафіксовані безпосередньо в довідці про виїзну перевірку.

Водночас строк підготовки такого звіту збільшено до 35 робочих днів. Крім того, регулятор визначив процедуру перегляду професійного судження, сформованого під час виїзних перевірок на платіжному ринку.

Відповідні зміни закріплені постановою Правління НБУ №96 від 25 серпня 2026 року. Вона також передбачає, що адміністративні провадження, які були розпочаті до набрання постановою чинності, завершуватимуться вже з урахуванням оновлених правил.

На думку редакції PSM, зміни демонструють поступовий перехід НБУ до більш детального та формалізованого нагляду за небанківським фінансовим і платіжним ринками. Для компаній це означає, що значення матиме не лише формальне виконання нормативних вимог, а й оцінка ризиків, які їхня бізнес-модель або окремі операції можуть створювати для клієнтів. Водночас розширення можливостей регулятора під час перевірок підвищує вимоги до внутрішнього контролю, документування рішень та готовності компаній аргументувати власні дії перед НБУ.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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