Як сьогодні працюють валютні обмеження для бізнесу: пояснення НБУ

Національний банк пояснив, як насправді працюють валютні обмеження для українського бізнесу та чи може регулятор самостійно вирішувати, кому дозволяти переказувати кошти або інвестувати за кордон

Відповідні роз’яснення оприлюднила пресслужба Національного банку України на тлі публічних тверджень про нібито існування «системи вибіркових дозволів» для виведення валюти.

У НБУ наголосили, що постанова №18 справді містить значну кількість винятків, лімітів, дат відліку та додаткових умов. Водночас регулятор заперечує, що це означає можливість на власний розсуд дозволяти окремим компаніям проводити валютні операції.

Під час воєнного стану діє принцип: дозволені лише ті валютні операції, які прямо передбачені нормативними актами. Правила та умови їх проведення, за твердженням НБУ, є однаковими для всіх учасників ринку.

Водночас для різних видів операцій справді встановлені різні ліміти та вимоги. Це пов’язано зі Стратегією валютної лібералізації, яка передбачає поступове послаблення обмежень у міру появи необхідних макрофінансових передумов.

Окреме питання стосується інвестицій українського бізнесу за кордон. Загального дозволу на такі операції наразі немає — їх лібералізація належить до третього етапу відповідної Стратегії. Однак підприємства вже можуть здійснювати поточні платежі, необхідні для зовнішньоекономічної діяльності, фінансувати закордонні представництва, а також сплачувати штрафи та пеню за експортними контрактами.

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До повномасштабної війни бізнес міг інвестувати за кордон у межах річного е-ліміту в 2 млн євро, а фізичні особи — 200 тис. євро. НБУ заявляє, що кінцевою метою є поступове повернення до довоєнного режиму валютного регулювання.

При цьому повністю виключеними окремі закордонні інвестиції не є. Якщо операція має економічне або стратегічне обґрунтування і відповідає державним інтересам, уряд може звернутися до НБУ з відповідною ініціативою. Після цього регулятор може розглянути можливість ухвалення окремого рішення.

У Нацбанку також повідомили, що до останнього часу масових звернень бізнесу з вимогою пришвидшити дозвіл інвестицій за кордон не надходило. Лише 21 серпня 2026 року НБУ отримав відповідний лист від Федерації роботодавців України, який наразі опрацьовується.

Редакція PSM звертає увагу, що чинна модель валютного регулювання залишається обмежувальною, однак НБУ поступово розширює перелік дозволених операцій. Подальше послаблення правил для бізнесу, зокрема щодо інвестицій за кордон, залежатиме насамперед від стану валютного ринку, міжнародних резервів та загальної макрофінансової ситуації в Україні.

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