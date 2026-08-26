НБУ відкликав ліцензії у двох фінустанов

Національний банк України відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії у двох небанківських установ — ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» та ТОВ «Фінансова Компанія «Фалькон». Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 серпня 2026 року

Як повідомили в НБУ, підставою для застосування заходів впливу стало невиконання компаніями раніше ухвалених рішень регулятора.

Зокрема, «Кредіт Інвестмент Груп» не виконала рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 13 липня 2026 року №21/511-рк. Аналогічне порушення зафіксували у діяльності ФК «Фалькон», яка не виконала рішення Комітету від тієї ж дати №21/510-рк.

У Нацбанку пояснили, що таким чином обидві установи порушили вимоги Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності. Документ, затверджений постановою Правління НБУ №199 від 29 грудня 2023 року, визначає, зокрема, обов’язки фінансових компаній щодо виконання рішень регулятора.

У результаті НБУ застосував до обох установ один із найбільш суттєвих заходів впливу — відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії. Відтак вони втрачають право здійснювати діяльність, для якої необхідна відповідна ліцензія Національного банку.

Також читайте: НБУ оновив план перевірок фінансових установ на 2026 рік: що змінилося

У НБУ також нагадали, що відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» адміністративні акти регулятора набирають чинності з моменту доведення їх до відома установ. Це може відбутися, зокрема, шляхом надсилання документа поштою або на електронну адресу компанії відповідно до Закону України «Про адміністративну процедуру».

На думку редакції, відкликання ліцензій у цьому випадку демонструє, що для учасників небанківського фінансового ринку формальне отримання дозволу на роботу є лише частиною регуляторних вимог. Не менш важливими залишаються подальше дотримання правил та виконання рішень наглядового органу. Для ринку це означає подальше посилення дисципліни: компаніям доводиться враховувати не лише фінансові показники та вимоги до капіталу, а й якість взаємодії з регулятором та своєчасність усунення виявлених порушень.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ випустив унікальну срібну монету до 35-річчя Незалежності України

НБУ оновив вимоги для колекторських компаній

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2026 — аналітика

Джерело: НБУ.