НБУ випустив унікальну срібну монету до 35-річчя Незалежності України

Національний банк України 24 серпня, у День Незалежності, ввів в обіг нову пам’ятну монету «До 35-річчя Незалежності України». Вона присвячена річниці проголошення незалежності держави та продовжує серію «Українська держава»

Монету презентували у Верховній Раді України — саме в будівлі парламенту 24 серпня 1991 року було ухвалено Акт проголошення незалежності України.

Центральним образом нової монети став щит, який витримав удари, але не зламався. За задумом авторів, він символізує Україну та її боротьбу за свободу. На аверсі зображена рука українського військового, що тримає щит, а над нею — дитячий малюнок із зображенням дитини, серця, сонця та дому.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, такий малюнок символізує прості й водночас найважливіші цінності, заради яких українські військові сьогодні захищають державу.

На реверсі монети зображено зовнішню сторону щита зі слідами пошкоджень. Вони уособлюють випробування та боротьбу українського народу за незалежність. По колу на монеті розміщено напис «35 років боротьби за майбутнє».

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Який вигляд має нова монета

Пам’ятна монета має номінал 20 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 62,2 г. Для оформлення використали патинування та локальну позолоту, а гурт зробили гладким із заглибленими написами.

На аверсі, крім центральної композиції, розміщені напис «Україна», малий Державний Герб, рік карбування — 2026, номінал 20 та графічний знак гривні.

Тираж монети становитиме до 5 000 екземплярів, що робить випуск досить обмеженим порівняно з масовими пам’ятними монетами НБУ.

Автор дизайну — український художник Андрій Сагач.

Нова монета стала ще одним нумізматичним символом сучасної історії України. Її концепція поєднує дві сторони 35 років незалежності — державність, здобуту у 1991 році, та боротьбу за право зберегти її сьогодні.

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Джерело: НБУ.